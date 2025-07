Sean „Diddy“ Combs: So reagieren Promis auf das Urteil

Sean „Diddy“ Combs: Entlassener Juror will nichts mit ihm zu tun haben

Nach dem partiellen Schuldspruch gegen Sean „Diddy“ Combs haben zahlreiche prominente Stimmen aus der Musikwelt zum Urteil ihre Meinung kundgetan. Die Reaktionen reichen von scharfer Kritik bis hin zu Unterstützung für den Musikmogul.

50 Cent nennt Combs einen „bösen Mann“

Rapper 50 Cent fand deutliche Worte auf Instagram: „Dieser Junge ist ein böser Mann!“ Zudem verglich er Combs mit dem berüchtigten Mafiaboss John Gotti. 50 Cent gilt seit Jahren als entschiedener Kritiker von Sean Combs. Der Konflikt zwischen beiden reicht zurück bis zu seinem Disstrack „The Bomb“ aus dem Jahr 2006. Laut eigenen Angaben plant er außerdem eine Doku-Serie über die Vorwürfe gegen den Musiker auf Netflix zu veröffentlichen.

Positive Reaktion von US-Rapper

Ein ganz anderes Signal sendete der Rapper Boosie Badazz. In einem Instagram-Video mit dem Titel „Ein großer Tag im HipHop“ sagte er: „Ich bin es leid, zu sehen, wie wir Schwarzen Mogule so fertig gemacht werden.“ Seine Äußerung stieß auf gemischte Reaktionen in den sozialen Netzwerken.

Promi-Frauen solidarisieren sich mit Cassie

Sängerin Kesha wiederum stellte sich auf die Seite von Combs’ Ex-Partnerin Casandra „Cassie“ Ventura, die als Klägerin auftrat. „Cassie, ich glaube dir“, schrieb sie auf X. Und weiter: „Ich liebe dich. Deine Stärke ist ein Leuchtfeuer für alle Überlebenden.“ Kesha hatte zuvor bereits angekündigt, die Zeile „feeling like P. Diddy“ in ihrem Song „Tik Tok“ aus dem Jahr 2009 in „fuck P. Diddy“ zu ändern.

Auch Schauspielerin Rosie O’Donnell äußerte sich empört: „Ich schätze, eine Jury will einfach nie glauben, dass eine Frau aufgrund von Macht und Zwang bleibt, wow“, schrieb sie. „Diese Entscheidung macht mich wütend.“

Sängerin Aubrey O’Day, einst Mitglied der von Combs gegründeten Band Danity Kane, reagierte entsetzt: „Oh, das macht mich körperlich krank“, schrieb sie auf Instagram. „Cassie fühlt sich wahrscheinlich furchtbar. Ich muss kotzen.“ O’Day hatte sich bereits in der Vergangenheit kritisch über Diddy geäußert.

Diddys Urteil

Die Jury sprach Combs von den schwerwiegendsten Vorwürfen, darunter Menschenhandel und organisierte Kriminalität, frei. Schuldig wurde er in minder schweren Punkten im Zusammenhang mit Prostitution gesprochen. Laut US-Medien drohen ihm dafür bis zu zehn Jahre Haft. Das genaue Strafmaß soll am 3. Oktober verkündet werden. Combs befindet sich seit September 2024 in Untersuchungshaft.