Diddy teilt Teaser von Zusammenarbeit mit The Weeknd – hier angucken

Gemeinsam arbeiteten sie an dem Track „Another One Of Me“, der auf Diddys neuem Album zu finden sein wird.

Diddys sechstes Studioalbum THE LOVE ALBUM: OFF THE GRID steht kurz vor der Veröffentlichung. Darauf auch: ein Feature mit „Blinding Lights“-Sänger The Weeknd. Gemeinsam arbeiteten sie an dem Stück „Another One Of Me“, welches nun von Diddy in den sozialen Medien mit einem kurzen Video angeteasert wurde.

Der VFX-geladene Teaser zeigt das wohl dazugehörige Musikvideo für „Another One Of Me“, in dem neben den zwei Künstlern auch 21 Savage und French Montana zu sehen sind. Das Video soll gemeinsam mit Diddys Album am 15. September erscheinen. Es ist das erste Solo-Album des R’n’B-Künstlers seit 17 Jahren.

Für The Weeknd wird dies sein finales Feature sein. Das kündigte der Sänger während einer Show im August in Warschau, Polen, an. Sein Team bestätigte die Ankündigung später und betonte, dass es das letzte Feature seiner Musikkarriere sei — „außer es gäbe eine Daft-Punk-Reunion“.

Seht hier den Teaser für „Another One Of Me“: