Slowthai beteuert vor Gericht Unschuld nach Vergewaltigungsvorwürfen

Der UK-Rapper plädierte vor Gericht auf unschuldig. Im Juli 2024 soll der Prozess beginnen.

Der britische Rapper und Grime-Indiepop-Künstler Slowthai muss sich aktuell zu Vergewaltigungsvorwürfen äußern. Die ME-Redaktion berichtete bereits im Mai von den Ereignissen. Demnach soll Tyron Frampton, so der bürgerliche Name Slowthais, eine Frau sexuell genötigt und sie oral sowie vaginal vergewaltigt haben. Der Fall habe sich bereits im Jahr 2021 in der englischen Stadt Oxford ereignet.

Am Donnerstag, den 15. Juni, erschien Slowthai nun vor Gereicht, um schon seine Unschuldsbeteuerung darzulegen.

Slowthais Gerichtstermin erst im nächsten Jahr

Der genreübergreifende Musiker erschien vor Gericht in Begleitung von Alex Blake-Walter aus London, der ebenso von der gleichen Frau wegen sexueller Nötigung angezeigt wurde. Beide plädierten vor dem Gericht von Oxford auf nicht schuldig. Ein Antrag auf Kaution für Slowthai und Blake-Walter wurde stattgegeben, unter der Bedingung, dass sie das Gericht stets von ihrem aktuellen Wohnort unterrichten.

Bereits im Mai diesen Jahres wurde der Rapper zumindest virtuell im Gericht vorstellig, nachdem die Vorwürfe das erste Mal publik wurden. Der eigentliche Beginn von Slowthais Verhandlungen ist jedoch erst für den Juli 2024 vorgesehen.

Auf seinen Social-Media-Kanälen beteuerte Frampton gegenüber seinen Fans ebenfalls seine Unschuld und bat diese, den Prozess unkommentiert zu lassen und seine sowie die Privatsphäre seiner Familie zu respektieren.

Mehr zu Slowthai

Slowthai veröffentliche im Jahre 2019 sein Debüt NOTHING GREAT ABOUT BRITAIN, das bei Kritiker:innen und Fans gleichermaßen sehr gut ankam. ME-Autor Friedrich gab der Platte fünfeinhalb von sechs möglichen Sternen. Das Follow-Up-Album TYRON kam 2021 heraus. Es enthielt hochkarätige Features, wie etwa Beiträge von Skepta, A$AP Rocky und Denzel Curry. ME-Autor Jens Uthoff bedachte das Werk mit fünf Sternen. Am 3. März diesen Jahres brachte Slowthai schließlich sein drittes und aktuelles Album UGLY heraus, auf dem sich der Grime-Künstler einmal mehr musikalisch weiterentwickelte. Zu seinem wilden UK-Stil kamen nun Indie-Pop-Einflüsse, die Frampton von einer verletzlichen Seite zeigten. Damit überzeugte er Fans weltweit und auch bei uns kam UGLY gut an: wieder fünf Sterne von Jens Uthoff.