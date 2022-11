shame kündigen neues Album FOOD FOR WORMS an

shame haben ein neues Album angekündigt. FOOD FOR WORMS, so der Titel soll zehn Songs umfassen und am 24. Februar 2023 erscheinen. Es wurde live aufgenommen und von Flood (U2, Nick Cave) produziert. Schon jetzt hat die britische Postpunk-Band einen Song daraus veröffentlicht. Hört und seht die Single „Fingers Of Steel“ hier im Stream – in dem von James Humby gedrehten Video geht es um Social Media und gefälschte Likes:

shame-Sänger Charlie Steen sagt über das Video selbstbewusst: „Selbstbesessenheit, Geißelung in den sozialen Medien und Tod sind in dieser Oscar-nominierten Aufführung zu sehen. Niemand hat jemals zuvor ein solches Video gemacht, und wenn ihr es euch anschaut, werdet ihr sehen, warum. Stellt euch ‚Casablanca‘ vor – aber in Farbe und besser.“

Außerdem hat das Quintett eine Europatour angekündigt, die sie auch nach Deutschland führen wird. Hier die Termine:

26.03.2023 – München – Technikum

27.03.2023 – Berlin – Festsaal Kreuzberg

28.03.2023 – Hamburg – Markthalle

04.04.2023 – Köln – Gloria

shame veröffentlichten im Januar 2018 ihr Debütalbum SONGS OF PRAISE. Wir kürten es zur Platte der Woche, vergaben satte sechs von sechs Sternen. ME-Autor Dominik Sliskovic schrieb unter anderem: „Shame entzünden einen überfälligen Hoffnungsfunken im UK-Punk. Mit Bands wie dieser wird der Glaube an musikalische Rebellion niemals enden.“ ME-Redakteur Oliver Götz resümierte in unserem Jahresrückblick über die Platte, die es auf Platz 31 unserer Liste der 50 besten Alben des Jahres 2018 schaffte: „Das Debüt von Shame mag noch so vor Frust und Spott strotzen, aber es steckt zu viel konstruktive Kraft, melodiöse Pracht und ein (mittelfristig verhängnisvoller?) Hang zum Hymnischen in den Süd-Londonern – das ist ganz sicher kein Punk, sondern eben Postpunk. Es verneint die Zukunft mitnichten, nur weil Shame in einer Dagegenwart leben.“

Der Nachfolger DRUNK TANK PINK erschien im Januar 2021. ME-Autorin Aida Baghernejad vergab fünf von sechs Sternen und schrieb: „Shame sind die Band, mit der niemand mehr gerechnet hat – aber die wir dringend gebraucht haben.“