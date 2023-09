Sufjan Stevens hat Autoimmunkrankheit – konnte kurzzeitig nicht laufen

Er hat das Guillain-Barré-Syndrom und muss jetzt erst wieder das Laufen lernen.

Am Mittwoch, den 20. September, machte Sufjan Stevens via Instagram und Website öffentlich, dass er kürzlich ins Krankenhaus eingeliefert wurde, da bei ihm die Autoimmunerkrankung Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert wurde.

Er berichtet dazu: „Letzten Monat bin ich eines Morgens aufgewacht und konnte nicht mehr gehen. Meine Hände, Arme und Beine waren taub und kribbelten und ich hatte keine Kraft, kein Gefühl, keine Beweglichkeit.“ Daraufhin wurde er von seinem Bruder in die Notaufnahme gebracht, woraufhin zahlreiche Tests gemacht wurden. Anhand der Ergebnisse diagnostizierten die Ärzt:innen bei ihm das Guillain-Barré-Syndrom.

Bei dieser Erkrankung greift das eigene Immunsystem des Körpers das periphere Nervensystem an. Dies kann zu Muskelschwäche, Gefühlsverlust in den Gliedmaßen und Schluck- oder Atemproblemen führen.

Stevens teilt außerdem, er habe Wochen ans Bett gefesselt verbracht und sich gänzlich auf die Kompetenzen des medizinischen Personals verlassen müssen. Trotz dieser nach seinen Angaben beängstigenden Erfahrung, schreibt er weiter: „Ich verdanke ihnen [den Ärzt:innen und Helfer:innen] mein Leben.“

Um das Gefühl über seinen Körper wieder zu erlangen und wieder richtig laufen zu lernen, hat sich Sufjan Stevens in den vergangenen Wochen einer intensiven Therapie unterzogen. Der „Mystery of Love“-Sänger blickt optimistisch in die Zukunft: „Die meisten Menschen, die an GBS erkrankt sind, lernen innerhalb eines Jahres von selbst wieder zu laufen, also bin ich hoffnungsvoll.“

Momentan befindet er sich in der zweiten Woche seiner Reha und berichtet: „Es läuft wirklich gut und ich arbeite hart daran, wieder auf die Beine zu kommen. Ich bin fest entschlossen, gesund zu werden, ich bin guter Dinge und habe ein wirklich tolles Team um mich herum. Ich will gesund werden!“

Der 48-Jährige wird am 06. Oktober sein zehnten Studioalbum JAVELIN veröffentlichen.