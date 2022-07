Shindy kündigt neues Album IN MEINER BLÜTE an

Das fünfte Studioalbum von Rapper Shindy kommt mit Startschwierigkeiten daher. Nachdem der Ex-Bushido-Schützling Ende vergangenen Jahres das Album aufgrund von „fragwürdigen Vertragsverhältnissen“ zunächst absagte und seine Tour aus „gesundheitlichen Gründen“ verschieben musste, erschien nun ein Trailer zu seinem Album IN MEINER BLÜTE, das im September erscheinen soll.

Shindy veröffentlicht Trailer mit religiösem Touch

Dass Michael Schindler, wie Shindy mit bürgerlichem Namen heißt, ein Faible für das Reich der Pflanzen hat, zeigte sich bereits bei vorangegangenen Veröffentlichungen wie MANDARINEN und IM SCHATTEN DER FEIGENBÄUME. Dieser Faszination verleiht der Rapper aus Bietigheim-Bissingen nun sowohl im Titel seines neuen Werks, als auch in der Ästhetik eines neuen Album-Trailers Ausdruck.

So wird in dem kürzlich veröffentlichten Clip eine Blumenwiese detailliert abgefilmt. Die Kamerafahrt endet schließlich bei einem über der Wiese schwebenden Kubus, dessen Wände an Mosaike von Kirchenfenstern erinnern. In seiner Instagram-Story veröffentlichte der Rapper außerdem ein kleines „Making Of“ des Mosaiks, das von der Firma „Derix Glasstudios“ angefertigt wurde. Gezeigt wird dort offenbar das Cover-Artwork zum neuen Shindy-Album IN MEINER BLÜTE, das am 23. September erscheinen soll. Der Titel lässt außerdem vermuten, dass Shindy sich selbst im Zenit seines künstlerischen Schaffens verortet.

Hier der Trailer zum neuen Shindy-Album:

Das Album hatte Startschwierigkeiten

Im Oktober des vergangenen Jahres hatte Shindy das Album zunächst auf unbestimmte Zeit verschieben müssen. Grund dafür waren laut Aussage des Rappers „fragwürdige Vertragsverhältnisse“, die ihn seit Beginn seiner Karriere begleiten würden. Daraus hätten sich „vertragliche und steuerliche Schwierigkeiten und Ungereimtheiten“ ergeben, die ihn als Künstler stark einschränken würden. Damals vertröstete der Musiker seine Fans mit einer Tour, die für April 2022 geplant war. Doch die schlechten Nachrichten aus dem Hause Schindler wollten nicht abnehmen. Kurz vor Beginn der Tour wandte sich Shindy abermals an seine Fans und gab an, seine „Forever-Tour“ aus gesundheitlichen Gründen verschieben zu müssen. In den Kommentaren unter dem Post zeigten sich Fans sichtlich enttäuscht.

Shindy verschob sein Album im Oktober 2021:

Shindy verschiebt seine Tour:

Aktuell scheint der Rapper wieder „aufzublühen“ und der Veröffentlichung seines neuen Albums steht wohl vorerst nichts mehr im Weg.

Shindys Album IN MEINER BLÜTE erscheint am 23. September 2022.