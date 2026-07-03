Shindy: Ist „Blüte 2“ wirklich sein letztes Album?

Shindy deutet im Video zu „Was bisher geschah“ an, dass „Blüte 2“ sein letztes Album wird – Fans zweifeln jedoch, ob das ernst gemeint ist.

Shindy ist endlich wieder back und schockt viele Fans gleich mit einem Schriftzug vor seinem neuen Musikvideo. Dort steht doch tatsächlich „DAS LETZTE ALBUM“. Nach dem 2023 erschienenen „In meiner Blüte“ steht jetzt tatsächlich im Raum, dass sein im Oktober erscheinendes Album „Blüte 2“ sein letztes sein wird. Kaum zu glauben, dass er als Bietigheimer, nachdem er seinen Körper mithilfe von Botox so auf Vordermann hält, nun den Stecker zieht. Ist es vielleicht doch nur ein Promo-Move, das letzte Album bei Universal oder sein Karriereende?

Der Mann, der alleine mit „fruity loops“ reich geworden ist, wird doch wohl nicht kurz vor seiner anstehenden Tour sein Karriereende verkünden, oder doch? Der erste Rapper, der der heiligen Bietigheimer Dreifaltigkeit neben Bausa und Rin entsprang, veröffentlichte in der Nacht vom 2. auf den 3. Juli seinen neuen Song „WAS BISHER GESCHAH“ als den ersten des kommenden Blüte-2-Albums. Naja, es wurde aufgrund des Musikvideoschnitts dann doch 2:00 nachts, aber der Wille zählt. Auf dem Cover-Artwork selbst ist „Blüte 2 is not for the Charts“ auf blauem Hintergrund zu lesen. Die stilistische Charlie-XCX-Anlehnung gibt uns also schon einmal einen Erwartungshorizont der neuen Blüte vor.

KI-Video

Im Video zum Song fällt dann zunächst die schockierende Nachricht des letzten Albums auf, gefolgt von einem Feuerwerk der Referenzen und Erinnerungen an sein Leben. Der Titel des Songs wurde wörtlich genommen, und so zeigt das Video einen Prolog von Shindys Leben bis zum jetzigen Zeitpunkt. Neben der alten Gaststätte seiner Großeltern, über die Zeit, in der er bei Megges arbeitete, bis zum Streit von Bushido und Abu Chaker, verarbeitet das Video seine Lebensgeschichte passend zum Song. Als Mittel für seine künstlerische Expression wählt Shindy Manuelsens neuen Freund: die KI. Und auch wenn KI in der kreativen Branche als umstritten angesehen wird, bringt es der Top-Kommentar unter dem Video mit „Ich bin normalerweise auch kein Fan von KI-Videos, jedoch schaue ich bei diesem Song aus einer anderen Perspektive drauf.“ Gut auf den Punkt.

Karriereende

Doch neben der großen Aufarbeitung seines Lebenswerkes lässt uns Shindy auch eine Message da, die durchaus zweideutig gelesen werden kann: Es wird das letzte Album sein. Und in seiner letzten Line rappt er dann noch „Universal Urban präsentiert die letzte Staffel“. Ob es sich hierbei jetzt um das letzte Album unter Universal oder generell handelt, bleibt zu spekulieren. Und da wir nichts Besseres zu tun haben, tun wir das jetzt einfach mal faktisch.

Shindy hatte erst 2023 kurz nach seinem Kollegah-Diss „Free Spirit“ Sony als Label gegen Universal eingetauscht. Auf „Free Spirit“ rappte er noch „Sony wird das alles so veröffentlichen“. Es war eine klare Anspielung darauf, dass Universal zuletzt negativ durch Zensur aufgefallen war, da mehrere Songs deutscher Rapper nicht zum Release freigegeben wurden oder deren Zeilen umgeschrieben werden mussten. Man könnte also sagen, dass Shindy mit keinem der Major-Labels so wirklich zufrieden ist. Ob er die Zensur jetzt selber satt hat und gehen möchte, könnte also genauso gut sein. Einen kompletten Rückzug erwarten viele Fans jedenfalls eher nicht. Das neue Album „Blüte 2“ wird im Oktober 2026 nach seiner Tour im September stattfinden und uns wahrscheinlich mehr über die tatsächlichen Pläne des Bietigheimers verraten.