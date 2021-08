Shindys neuen Track „Im Schatten der Feigenbäume“ hier im Stream hören

Foto: YouTube-Screenshot: SHINDY - OZONSCHICHT (Musikvideo) (prod. by Skillbert), Skill Sound. All rights reserved.

Nachdem Shindy auf dreimonatigem Social-Media-Detox war, verkündet der Bietigheimer nun immer öfter weitere Informationen zu kommenden Releases auf Instagram. Zuletzt teilte der Rapper mit, dass ein Single-Bundle namens „Mandarinen“ am 27. August erscheine und teaste womöglich seine eigene Modemarke „Kolor Way“ an. Nun reagierte er auf Fragen und drückte sich dabei missverständlich aus.

In der Instagram-Runde stellte jemand die Frage ob man sich auf ein Album freuen könne. Dies bejahte der Rapper genau so wie die Frage, ob das Album noch dieses Jahr erscheine beantwortete. Missverständlich wurde es, als ein User fragte, wie man mit einem Satz einen so verrückt auf das Album machen könne. Shindy antwortete:

„Einmal Schlafen noch. Entspann dich. Danke euch und schlaft gut. „Im Schatten der Feigenbäume“ morgen Nacht.“

Shindys Wege sind unergründlich

Dabei vergaß der Rapper jedoch zu erwähnen, ob es sich bei „Im Schatten der Feigenbäume“ um eine Single oder ein Album handelt, bedeuten konnte das nämlich beides. Am 9. August veröffentlichte er ein Snippet des Songs. In dem Video ist ein dreiminütiger Track in der Anlage eines Autos zu sehen, der den Namen „Im Schatten der Feigenbäume“ trägt. Es ist also sicher eine Single, könnte aber genauso gut in Verbindung mit einem Album stehen.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von audio picasso🎨 (@shindy)

Seit Freitag, dem 13. August, wissen wir mehr: Bei „Im Schatten der Feigenbäume“ handelt es sich tatsächlich um einen neuen Track, der von nun an auf allen gängigen Streamingplattformen zu hören ist. Zum Beispiel hier:

Empfehlung der Redaktion Shirin David „DirTea“ wurde 20 Millionen Mal vorbestellt

Shindy erhielt mit seinem aktuellen Album DRAMA Gold-Status und landete auf Platz 1 der deutschen Charts. Insgesamt erreichten vier seiner fünf Alben diese Position.