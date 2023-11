Nach rund zehn gemeinsamen Jahren trennt man sich – es sei eine „kreative Entscheidung“ gewesen.

Fast zehn Jahre lang war Jay Weinberg Teil von Slipknot, nachdem ihr vorheriger Schlagzeuger Joey Jordison die Band verließ. Jetzt haben sie allerdings öffentlich gemacht, von nun an getrennte Wege zu gehen. Das gaben die Metaller über Social Media bekannt.

„Wir möchten Jay Weinberg für seine Hingabe und Leidenschaft in den letzten zehn Jahren danken. Niemand kann jemals Joey Jordisons ursprünglichen Sound, Stil oder Energie ersetzen, aber Jay hat Joeys Parts geehrt und zu den letzten drei Alben beigetragen und wir, die Band und die Fans, wissen das zu schätzen. Aber wie immer ist Slipknot darauf bedacht, sich weiterzuentwickeln. Die Band hat sich entschlossen, eine kreative Entscheidung zu treffen, und die Wege mit Jay zu trennen. Wir wünschen Jay alles Gute und sind sehr gespannt, was die Zukunft bringt“, heißt es in ihrem Beitrag. Kurz nach der Veröffentlichung wurde das Posting aber schon wieder gelöscht.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Weinberg hatte mit Slipknot die drei Alben THE GRAY CHAPTER, WE ARE NOT YOUR KIND und THE END, SO FAR aufgenommen. Er hat sich bisher noch nicht zur Trennung von der Gruppe geäußert.

Weitere Besetzungswechsel

Es ist nicht der erste Wechsel in der Band. Erst im Juni 2023 verkündete die Gruppe ihre Trennung von Keyboarder Craig Jones – konkrete Gründe dafür nannten sie nicht. Auch zu dem Thema verschwand der Social-Beitrag nach kurzer Zeit wieder.

2019 hatten Slipknot sich ebenfalls von Percussionist und Backing-Vocalist Chris Fehn getrennt, der (ebenso wie Jones) seit der Gründung der Band dabei war. Vor der Trennung hatte Fehn die Band wegen angeblich vorenthaltener Einnahmen verklagt. Slipknot schrieben dazu auf ihrer Website: „Chris weiß, warum er nicht länger ein Teil von Slipknot ist. Wir sind enttäuscht, dass er sich dafür entschieden hat, mit dem Finger auf uns zu zeigen und Behauptungen aufzustellen, anstatt das zu tun, was notwendig war, um weiterhin ein Teil von Slipknot zu sein. Wir hätten es lieber gesehen, wenn er diesen Weg nicht eingeschlagen hätte, aber die Weiterentwicklung in allen Dingen ist ein notwendiger Teil dieses Lebens.“

Bisher haben Slipknot noch keinen Ersatz für Jay Weinberg angekündigt. Vorerst hat die Band auch nur noch einen Auftritt bei dem Sick New World Festival in Las Vegas geplant.