Dave Gahan hat ein Duett mit Alison Goldfrapp aufgenommen

Im März 2017 ist mit SILVER EYE das aktuelle Album von Goldfrapp erschienen. ME-Autor Oliver Götz beschrieb es damals als „Electronica zwischen Synthie- und Ambient-Pop“ und befand: „Der größte Trumpf dieser Band ist aber, dass ihre Musik, auch wenn sie stellenweise auf zeitgenössische Entwicklungen verweist, doch immer konsequent außerhalb der Zeit steht.“

Diese Zeitlosigkeit wird nun unterstrichen: Goldfrapp haben eine neue Version von ihrem Song „Ocean“ aufgenommen – mit Depeche Modes Dave Gahan als Gastsänger.

Hört „Ocean“ von Goldfrapp feat. Dave Gahan hier im Stream:

https://www.youtube.com/watch?v=n0XZFet-3wk Video can’t be loaded: Goldfrapp – Ocean Feat. Dave Gahan (Official Audio) (https://www.youtube.com/watch?v=n0XZFet-3wk)

Alison Goldfrapp sagt über die Zusammenarbeit mit Gahan: „Working with Dave Gahan on the new version of Ocean has been a real honour for us as a band. We’re thrilled to finally share this collaboration with the world”.

Die neue „Ocean"-Version ist Teil einer neuen Deluxe-Edition von SILVER EYE, die am 6. Juli 2018 erscheint. Die Doppel-CD soll mit „neuem Artwork und einer Bonus-CD mit Remixen und alternativen Versionen der Album-Stücke inklusive eines Will-Gregory-Remixes von ‚Anymore'" daherkommen.

Depeche Mode veröffentlichten 2017 ihr 14. Studioalbum SPIRIT.