So verabschiedet sich Zendaya von Angus Cloud: „Er erhellte jeden Raum“

„Ich behalte dich für dein grenzenloses Licht, deine Liebe und Freude in Erinnerung“, schreibt Zendaya auf Instagram.

Die US-Schauspielerin und Sängerin Zendaya trauert um ihren verstorbenen „Euphoria“-Kollegen Angus Cloud. In einem berührenden Text auf ihrem Instagram-Profil spricht sie über ihre gemeinsame Zeit. Cloud habe die Fähigkeit gehabt, einen Raum mit seiner Anwesenheit zu erhellen – in ihrem Posting nennt sie ihn bei seinem Geburtsnamen, „Conor“. Seit der Todesmeldung des Schauspielers teilen auch viele weitere seiner Kolleg:innen ihre Gedanken und persönlichen Erinnerungen an den 25-Jährigen.

Angus Cloud wird von seinen Kolleg:innen als strahlender Sonnenschein beschrieben

Zendaya schreibt: „Worte reichen nicht aus, um die unendliche Schönheit zu beschreiben, die Angus (Conor) ausstrahlte. Ich bin so dankbar, dass ich die Chance hatte, ihn in diesem Leben kennenzulernen, ihn einen Bruder zu nennen, seine warmen, freundlichen Augen und sein strahlendes Lächeln zu sehen oder sein ansteckendes, gackerndes Lachen zu hören.“

Zendaya führt weiter aus: „Ich lächle jetzt schon, wenn ich nur daran denke. Ich weiß, dass die Leute diesen Ausdruck oft benutzen, wenn sie über Leute sprechen, die sie lieben … ,sie konnten jeden Raum erhellen, den sie betraten‘, aber Junge, lass mich dir sagen, er war der Beste darin.“

Zendaya – wie auch Clouds Familie – betonen, wie wichtig ihnen sei, dass Angus „strahlend“ in Erinnerung bleibt: „Ich würde ihn gerne so in Erinnerung behalten. Für all das grenzenlose Licht, die Liebe und die Freude, die er uns immer zu geben vermochte. Ich werde jeden Moment in Ehren halten“, schreibt die Darstellerin.

„Mein Herz ist in dieser Zeit bei seiner Mutter und seiner Familie, und bitte seien Sie freundlich und geduldig, denn Trauer sieht für jeden anders aus.“

„Angus, du warst eine offene Seele mit dem gütigsten Herzen“

Auch weitere seiner Kolleg:innen und Freund:innen zeigten auf Social Media ihre Anteilnahme. Darunter Sydney Sweeney, die in „Euphoria“ Cassie Howard spielt.

Sie veröffentlichte auf ihrem Instagram-Profil eine Reihe von Fotos, die sie gemeinsam mit Cloud zeigen, und schreibt: „Angus, du warst eine offene Seele, mit dem gütigsten Herzen, und du hast jeden Raum mit Lachen erfüllt. Das ist das Schwerste, was ich je zu schreiben hatte, und ich habe Mühe, alle Worte zu finden.“

Sweeney führt weiter aus: „Du wirst mehr vermisst werden, als du ahnst, aber ich bin so gesegnet, dich in diesem Leben gekannt zu haben, und ich bin sicher, dass jeder, der dich jemals kennengelernt hat, dasselbe fühlt. Der Herzschmerz ist echt und ich wünschte, wir hätten uns noch einmal umarmen und 711 fahren können. Meine ganze Liebe ist mit dir.“

HBO: „Wir sind unglaublich traurig“

Der US-amerikanische Sender HBO teilte mit: „Wir sind unglaublich traurig. Angus war wahnsinnig talentiert und ein beliebtes Mitglied der HBO- und ,Euphoria‘-Familie.“ Gefolgt wurde diese Botschaft von Beileidsbekundungen für die Familie und Freunde des Verstorbenen.

Auch der Serienschöpfer, Sam Levinson, teilte ein Statement mit „The Hollywood Reporter“: „Es gab niemanden, der so war wie Angus. Er war zu besonders, zu talentiert und viel zu jung, um uns so früh zu verlassen.“

Der 25-jährige US-amerikanische Schauspieler, der vor allem für seine Darstellung des Fezco in der HBO-Fernsehserie „Euphoria“ bekannt war, wurde am Montag (31. Juli) leblos aufgefunden. Eine Todesursache ist bisher nicht bekannt. Seine Familie veröffentlichte ein Statement, in dem unter anderem erklärt wird, dass Cloud kürzlich den Tod seines Vaters verarbeiten musste.