So viel Hass von Swifties erfährt die Ex-Freundin von Travis Kelce

Auch zwei Jahre nach der Trennung werde die Moderatorin Kayla Nicole noch von Taylor-Swift-Fans angefeindet.

Kayla Nicole, die Ex-Freundin von Travis Kelce, hat gestern (10. Oktober 2024) öffentlich über den Hass von Taylor-Swift-Fans gegen sie gesprochen. „Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass dieses Maß an Hass und Online-Chaos mich nicht beeinträchtigt hat – das tut es. Sogar bis zum heutigen Tag“, gab die Influencerin und Sportmoderatorin zu. Sie und NFL-Star Kelce trennten sich nach einer On-Off-Beziehung 2022 endgültig. Ein knappes Jahr später kursierten die ersten Knutschbilder vom Quarterback mit Taylor Swift im Internet.

„Dieser Grad an Berühmtkeit zieht verrückte Leute an“

Am Donnerstag war Kayla Nicole zu Gast in der Show „Unapologetically Angel“ und sprach über ihre Karriere – und natürlich auch über die Situation nach der Trennung von Ex-Freund Travis Kelce, mit dem sie fünf Jahre liiert war. „Die Leute debattieren darüber, dass ich wertlos bin. Dass ich niemals eine talentierte Person sein werde und dass ich keine eigene Karriere hätte“, berichtete sie über die Anfeindungen in den Kommentarspalten. Auf die Frage, warum die Swifties sie so sehr zu hassen scheinen, reagierte die Youtuberin mit Unverständnis: „Ich weiß es nicht“, sagte Nicole. „Ich denke, dass dieser Grad an Berühmtheit verrückte Leute anzieht. Und das ist bedauerlich, weil ich nie etwas getan habe, was diese Art Reaktion rechtfertigt.“

Hat nur noch ein „Kopfnicken“ für ihn übrig

Nach ihrem Abschluss an der Pepperdine University machte sich Kayla Nicole einen Namen als Sportreporterin und berichtete von der Seitenlinie von NBA- und NFL-Spielen. Den ersten Kontakt zu Footballspieler Travis Kelce suchte sie am Silvesterabend 2016 und schrieb ihm kurzerhand eine DM, wie sie in einem Interview mit „TMZ“ preisgab. 2020 trennten sich die beiden dann das erste Mal. Damals kursierten im Netz Gerüchte über einen Seitensprung Kelces, den er allerdings als „fake news“ abtat. Nachdem das Paar ein einige Monate später wieder zusammenkam, folgte im Mai 2022 das endgültige Beziehungs-Aus.

Über den Weg laufen würden sich die beiden wegen ihrer Berufe bis heute, sagte Kayla Nicole. „Ich glaube, wir sind uns beide bewusst, dass es in seiner neuen Situation einfach keinen Platz gibt, um miteinander zu kommunizieren oder einander öffentlich anzuerkennen, ohne dass etwas Verrücktes daraus gemacht wird.“ Wie sie reagiere, wenn sie ihm irgendwo begegne? „Ich nicke ihm zu“, sagte Nicole. „Das war’s.“