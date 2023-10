Miley Cyrus träumt von Zusammenarbeit mit Billie Eilish

„Sie steht ganz oben auf der Liste von Artists, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde.“

Miley Cyrus würde gerne gemeinsame Sache machen mit Billie Eilish. Dies gab die „Flowers“-Sängerin in einem neuen Interview bekannt. Sie feierte Eilish außerdem vor allem dafür, dass diese genau wüsste, was sie wolle.

Billie Eilish = eine der coolsten Künstler:innen

Im Gespräch mit „Sandy Mirror“ feierte Miley Cyrus ihre Kollegin mit den Worten „Ich liebe Billie Eilish“ und „Sie ist im Moment eine der coolsten Artists da draußen“.

Angesprochen auf eine mögliche Zusammenarbeit, gab Cyrus zu, dass es bisher keine offiziellen Gespräche oder Pläne dazu geben würde, sie aber schon davon träumen würde. Konkret heißt es von ihr: „Sie steht definitiv ganz oben auf der Liste von Artists, mit denen ich gerne zusammenarbeiten würde.“ Und sie bekräftigt: „Ich bin auf jeden Fall offen für so etwas.“

Miley Cyrus ist ehrfürchtig

Auf die Frage, warum sie Billie Eilish so lieben würde, sagte Miley Cyrus außerdem: „Was mich so sehr beeindruckt hat, ist, dass sie bereits eine authentische Künstlerin ist. Sie weiß genau, welche Geschichte sie erzählen will und welche Botschaft sie mit ihrer Arbeit ausdrücken möchte. Ich habe totale Ehrfurcht. Als ich in ihrem Alter war, wusste ich nicht, wer ich als Künstlerin war und wurde noch stark von anderen beeinflusst. Aber sie weiß genau, wer sie ist, und das ist einfach so beeindruckend.“