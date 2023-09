Miley Cyrus hat mit ihrer BANGERZ-Tour „keinen Cent“ verdient

Wegen zu teurer Requisiten blieb letztlich nichts mehr von den Gig-Einnahmen übrig.

Während ihrer 2014er BANGERZ-Tour verdiente Miley Cyrus eigenen Angaben zufolge „keinen Cent“. Das stellt die Sängerin in der 30. Episode ihrer TikTok-Reihe „Used To Be Young“ klar. Anlässlich ihrer gleichnamigen Single blickt sie in dem Format auf bedeutende Momente ihrer Karriere zurück und ordnet diese neu ein. So auch die neunmonatige Tour zu ihrem vierten Studioalbum BANGERZ.

Miley Cyrus verfolgte für das Tour-Konzept eine sehr klare Vision und wollte, dass die Shows für alle Beteiligten wirklich herausragend werden, wie sie in ihrem Video erzählt. Dabei hatte sie allerdings Probleme, Geldgeber:innen zu finden, die diese Vorstellungen zum Leben erwecken wollten. „Viele dieser Ideen waren so abwegig, dass mich niemand wirklich dabei unterstützen wollte“, reflektiert die US-amerikanische Sängerin. Daher finanzierte sie die Requisiten der Tour, wie die riesigen Puppen und Betten sowie die überdimensionale Abbildung ihres Gesichts, von der ihre Zunge als Rutsche wegführte, selbst.

Zusammen mit ihrer Kreativdirektorin Diane Martel entwickelte Cyrus außerdem ein Konzept für das jeweilige Ende der 78 Live-Shows. Die Sängerin wollte dabei eine Verbindung zu Jim Carreys „Truman Show“ ziehen. Der Film aus dem Jahr 1998 verfolgt einen Versicherungsvertreter, dessen Leben unwissend als Reality-TV-Show ausgestrahlt wird. „Also bin ich auf einem riesigen Hot Dog rausgeflogen und bin durch alle Wolken auf das Ausgangsschild zugegangen, so wie Jim Carrey es macht, weil ich das Gefühl hatte, dass die ‚Truman Show‘ mein Leben widerspiegelt“, erklärt Miley Cyrus den Hintergrund ihres Konzert-Finales.

Auf die Frage, wieso sie all das mache, obwohl sie letztendlich nichts an ihrer Tour verdient hätte, antwortet Cyrus: „Es gibt niemanden, in den ich lieber investieren würde als in mich selbst. Also habe ich alles bezahlt, damit es genau das ist, was ich und die Fans meiner Meinung nach verdient haben.“

Hier kann man Miley Cyrus ganzes TikTok zur BANGERZ-Tour ansehen.

Miley Cyrus achtes Studioalbum ENDLESS SUMMER VACATION erschien im März 2023. Ihre Single „Flowers“ hielt sich fünf Wochen auf Platz eins der US-Charts. In ihrem aktuellen Videoformat „Used To Be Young“ erzählt die Sängerin unter anderem auch von dem Moment, als sie sich in Ex-Ehemann Liam Hemsworth am Set von „Mit Dir An Meiner Seite“ verliebte und berichtet weiterhin von der Entstehung ihres Songs „Wrecking Ball“.