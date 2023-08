Wacken 2023: 35.000 Besucher schaffen es nicht aufs Gelände

Eine erste Schätzung gibt Aufschluss, wie viele Metal-Fans beim Wacken 2023 feiern können.

Der Einlassstopp beim Wacken 2023 hat viele Metal-Heads zutiefst enttäuscht. Nach dem anhaltenden Wetterchaos war es nicht mehr möglich, das Festivalgelände auf volle Gästekapazität zu bringen. Einige Fans dürfen jedoch noch bleiben. Nun gibt die örtliche Polizei eine erste Schätzung zu den aktuellen Besucher:innenzahlen ab.

Wacken 2023 mit deutlich weniger Gästen als geplant

Laut der Polizei im Landkreis Stadtburg befinden sich ungefähr 50.000 Metal-Fans auf dem schlammigen Festivalgelände. Das ist nur etwas mehr als die Hälfte der geplanten Kapazitäten. Ursprünglich wurde mit mehr als 85.000 Besucher:innen auf dem Metal-Open-Air gerechnet.

Ob es bei der aktuellen Anzahl bleiben wird, bleibt abzuwarten. Viele der schon angereisten Festivalgänger:innen wollen wieder die Heimreise antreten, sobald dies möglich ist. Wahrscheinlich auch, weil nicht ganz klar ist, ob das Programm in dieser Form noch stattfinden kann. Die örtliche Feuerwehrkapelle, die das Wacken traditionell eröffnet, hielt ihren Auftritt dieses Mal sehr kurz.

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Eine gute Nachricht ist jedoch, dass sich das vorherige Verkehrschaos so langsam wieder auflöst. In dem aufgeweichten Boden auf den Parkplätzen blieben viele angereiste PKWs stecken, was zu erheblichen Verzögerungen und Stau führte. Deswegen musste der Veranstalter die Anreise per Auto auch aussetzen. Zum Ausweichen boten viele Einheimische ihre Stellflächen oder Landwirte:innen ihre Äcker an. Jedoch raten die Behörden jetzt auch davon ab, das örtliche Dorf Wacken, das dem Festival den Namen leiht, aufzusuchen. Auch hier käme die Infrastruktur an ihre Grenzen. Der öffentliche Nahverkehr von und zum Wacken sei ebenfalls schon völlig überlastet.

In den sozialen Medien lassen derweil die draußen gebliebenen Wackengänger:innen ihren Frust raus. „Sagt das Festival ab und gebt den Zuschauern ihr Geld zurück. Andernfalls wird Wacken als großes Festival tot sein. Euer Ruf wird für Jahre unter euren Aktionen leiden. #AbsagenUndRückerstatten“, heißt es etwa unter einem Instagram-Post.

Weitere Informationen vom Veranstalter zum Wacken 2023 könnt ihr hier finden.