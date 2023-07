Zum 25. Geburtstag hatte Deutschlands größtes HipHop-Festival Überraschungen für seine Gäst:innen parat. Die Highlights.

Es war im Jahr 1998, als in einem Chemnitzer Jugendclub zum ersten Mal HipHop-Fans das splash! Festival gemeinsam angingen. Am vergangenen Wochenende, vom 29. Juni bis 1. Juli 2023, feierte Deutschlands größtes Musikfestival für Rap, R’n’B und alles was dazu gehört seinen 25. Geburtstag. Wie passend in dem Jahr, in dem die HipHop-Kultur selbst ihr 50-jähriges Bestehen zelebriert. Bei top Wetter tanzten 30.000 Besucher:innen in Ferropolis in Sachsen-Anhalt.

Zur Feier lud das Festival alles aus dem nationalen sowie internationalen HipHop ein, das Rang und Namen hatte. Und auch einige überraschende Acts gesellten sich dazu. Mit u.a. dabei: Kendrick Lamar, Peter Fox als geheimen Headliner, Ken Carson und sogar Otto Waalkes.

2024 findet das splash! übrigens vom 4. bis 6. Juli wieder im Ferropolis statt. Karten sind noch nicht verfügbar.

Die Highlights vom splash! Festival 2023 in Bildern und Videos

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Youtube Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Für eine weitere Geburtstagsüberraschung auf dem splash! 2023 zeigte sich Ski Aggu verantwortlich. Der Berliner Rapper holte die Comedy-Legende Otto Waalkes auf die Bühne, der gemeinsam mit Aggu den Hit-Song „Friesenjung“ auf der Bühne performte.

Newcomerin GloRilla brachte am Donnerstag die Mainstage zum Beben.

Auch die Hamburgerin Haiyti war am Start.

Beim splash! Beach sorgte R&B-Sängerin Eli Preiss für die richtige Stimmung.

Seht hier Peter Fox als Secret Headliner am Donnerstagabend, den 29. Juni.

Seht hier Kendrick Lamar als Headliner am Donnerstagabend, den 29. Juni.

Das komplette Line-Up (in alphabetischer Reihenfolge)

01099

102 Boyz

3310

3LNA

Aitch

Amandus99 & Danzinger99

Apsilon

Babyface Ray

Babyjoy

Badmómzjay

Badchieff

BIBIZA

Bktherula

BLVTH

Bounty & Cocoa

Celo Minati

Cochise

Dante YN

Dennis Dies Das

Denzel Curry

Destroy Lonely

Domiziana

Duckwrth

Eli Preiss

Esther Graf

Flavio

Gola Gianni

GlenGang 030

GloRilla

Haftbefehl

Haiyti

Ilhan44

Ivorian Doll

JELEEL!

Jonny5 & Fergy53

Joost

Kani82

Kaz & Friends

Ken Carson

Kendrick Lamar

Kitana

Kitty Kat

Kwam.E

Latto

Levin Liam

Lil Uzi Vert

LIZ

Lola Brooke

Lucio101

Lugatti & 9ine

Luvre47

Meechy Darko

Moritz

Musso

Night Lovell

NLE Choppa

Nullsechsroy

Outofhere

Organizationboyz

Paula Hartmann

Peter Fox

Pink Katana & Keule

RAPK

Reezy

Rosc

Sadi

Saftboys

Sampagne

Savvy

Shindy

skaiwater

Ski Aggu

Ski Mask The Slump God

skrt cobain

$NOT

$oho Bani

$ONO$ CLIQ

Souly

Takt32

Teleshop

Teuterekordz

TiaCorine

Tiefbasskommando

Tightill & Donvtello

TRA

Trettmann

TYM

Ufo361

Verifiziert

viko63 & penglord

Wa22ermann

Yeat

YG

Yung Lean

Yung Saint Paul

Zara