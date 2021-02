Spotify expandiert in die K-Pop-Heimat Südkorea

Foto: Getty Images for Coachella, Rich Fury. All rights reserved.

Spotify startet auch in der K-Pop-Heimat durch: Nachdem der Streaming-Dienst erst vor rund einem halben Jahr nach Russland expandierte, bestätigte Spotify nun auch den Markteintritt in Südkorea. Damit ist Spotify derzeit in insgesamt 93 Nationen verfügbar.

Vielversprechende Geschäftszahlen in Südkorea