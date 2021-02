K-Pop-Star Sowon postet Flirt-Bilder mit Nazi-Schaufensterpuppe

K-Pop-Star Sowon postete vor wenigen Tagen Fotos von sich selbst, auf denen sie mit einer als Nazi-Soldat verkleideten Schaufensterpuppe posiert. Die Bilder teilte sie auf Instagram mit ihren 800.000 Follower*innen. Nun entschuldigt sich das Mitglied der Girlgroup GFriend über ihr Management. Sie habe anscheinend ursprünglich nicht die Bedeutung hinter ihren Fotos verstanden und sei zutiefst schockiert.

In einer Erklärung ihres Managements Source Music heißt es, dass Sowon „sehr schockiert“ war, „als sie die Bedeutung des Bildes verstand“ und den Post daraufhin sofort löschte, so CNN. Aus der Mitteilung geht hervor, dass sich Sowon „zutiefst verantwortlich für das Posten eines solchen Bildes“ fühlt.

tw// nazism, nazi

–

–

–

i’m disappointed of s0won but i’m glad she deleted.. she needs to apologize tho.. nazis are not friends or someone you can hug or look so lovingly at, they are killers, they killed 6 million jews out of them 1.5 million jewish children /srs pic.twitter.com/9GmWT8I60W

— a jewish person 📌 (@KOOSDOLLZ) January 31, 2021