Starbesetzung: In Larys neuem Video spielt auch Frederick Lau mit

Auch interessant Video zu „Jekyll“: Lary zeigt, wie schwer sie zu greifen ist Bisher mussten wir uns mit Live-Versionen von Larys neuem Song „Sand“ begnügen. Die Akustik-Version im Salon Neukölln sowie die Band-Version im Bongo Boulevard etwa lassen sich definitiv sehen und hören, doch dienten sie nur als Platzhalter für das offizielle Musikvideo zum Song, das am Donnerstag veröffentlicht wurde.

Falls irgendwem der Song bekannt vorkommt – keine Sorge, das ist beabsichtigt. Bei „Sand“ handelt es sich um eine Neuinterpretation des Songs „Gyöngyhajú lány“ der ungarischen Rockband Omega. Mehrere Künstler haben dieses Lied schon gecovert, Kanye West verwendete im Outro seines Tracks „Slaves“ ein Sample daraus.

Im Video zu „Sand“ ist nicht nur Gastrapper MoTrip zu sehen. Die beiden deutschen Schauspieler Sonja Gerhardt (auch in Larys Video zu „Jekyll“ zu sehen) und Frederick Lau („Die Welle“, „Victoria“, „4 Blocks“) sind ebenfalls mit an Bord.

Das Video gleicht einem Kurzfilm: Ein Paar besucht die Sängerin in einer Villa. Zu Beginn scheint die männliche Hauptperson eher willkommen zu sein, die Stimmung zwischen den beiden Frauen ist angespannt. Die Lage kippt, als der männliche Besucher ein allgemeines Desinteresse an seiner Partnerin zu zeigen scheint. Die Protagonistinnen finden dafür Interesse aneinander, bandeln an und handeln instinktiv. Es kommt zum Streit zwischen der Sängerin und dem männlichen Besucher. Am Ende ist die Message wie schon im Video zu „Jekyll“ ein großes „JA“ zur Weiblichkeit. Was mit dem männlichen Charakter passiert ist, muss sich jeder Zuschauer selber zusammenreimen.

Hart und Fragil

„Sand“ ist auf Larys aktuellem Album HART FRAGIL am 20. Juli 2018 erschienen. Unsere Plattenrezension findet Ihr hier.

Als weitere Single der Platte wurde bereits „Das neue Schwarz“ veröffentlicht. Im Video dazu tanzt Lary mit ihren Dämonen tanzt: