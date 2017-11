Statt Album-Veröffentlichung: Eminem performt ein Medley aus drei seiner Songs

Eminem bereite sich seit einigen Wochen für seine spektakuläre Rückkehr ins Musikbusiness vor. Nachdem er mit seinem drastischen Anti-Trump-Freestyle-Rap bei den diesjährigen BET Awards für Gesprächsstoff sorgte, begannen sich Gerüchte über ein mögliches neues Album zu verbreiten. Eminems erstes Werk seit vier Jahren heißt mutmaßlich REVIVAL und wurde für den 17. November erwartet.

Doch bis jetzt veröffentlichte Eminem kein Album, sondern sang stattdessen am vergangenen Sonntag, während der TV-Show „Saturday Night Live“, ein Medley aus drei Songs von ihm. Neben seiner neuen Single „Walk on Water”, performte er zusammen mit Skyler Grey den Song „Stan” aus dem Jahr 1999 und „Love The Way You Lie” aus dem Jahr 2010.

Der Detroiter Rapper präsentierte die Comeback-Single „Walk On Water” feat.Beyoncé vergangene Woche bei den MTV Europe Music Awards in London das erste Mal live.

Unterstützt wurden die Mutmaßungen zu seinem neuen Album durch eine Werbekampagne für das (fiktive) Arzneimittel REVIVAL: Nicht nur findet sich im Schriftzug der angeblichen Medizin das spiegelverkehrte E wieder, das wir aus Eminems Corporate Identity kennen. Die Existenz der REVIVAL-Werbekampagne wurde erst durch Eminems langjährigen Manager Paul Rosenberg aufgedeckt. Im Hintergrund eines bei Instagram geposteten Videos erkennt man den Werbebanner, der wie zufällig ins Bild geraten ist.

Damit würde Eminem seine Alben-Trilogie nach „Relapse” (2009) und „Recovery” (2010) vervollständigen.