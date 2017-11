Mit Eminem und Shawn Mendes, ohne Taylor Swift: Die Gewinner der MTV Europe Music Awards 2017 im Überblick

Die MTV Europe Music Awards (EMA) fanden in diesem Jahr zum zweiten Mal in London in der Wembley Arena statt. Die Preisverleihung entstand 1994 als Pendant zu den MTV Video Music Awards (VMA) in den Vereinigten Staaten und ehrt Musiker aus der ganzen Welt in verschiedenen Kategorien. In diesem Jahr verkündete MTV eine besondere Änderung: Die Kategorien werden nicht mehr nach Geschlechtern aufgeteilt. Laut MTV sei das Ziel, „Grenzen zu überwinden“.

Abräumer des Abends waren überraschenderweise nicht Ed Sheeran, Taylor Swift oder Katy Perry, sondern Shawn Mendes. Der kanadische Sänger gewann gleich in drei Kategorien: Mendes wurde als „bester Künstler“, für den „besten Song“ und mit dem Preis für die „größten Fans“ ausgezeichnet. Außerdem trat der 19-Jährige mit seinem Erfolgssong „Nothing is Holding Me Back” auf:

Eröffnet wurde das Spektakel von Rapper-Veteran Eminem. Der präsentierte auf der Preisverleihung seine neue Single „Walk on Water”. Nachdem er mit seinem drastischen Anti-Trump-Freestyle-Rap bei den diesjährigen BET Awards für Gesprächsstoff sorgte, begannen sich Gerüchte über ein mögliches neues Album zu verbreiten. Was wir bisher über das wohl REVIVAL betitelte neue Eminem-Album wissen, haben wir für Euch zusammengetragen. Eminem räumte obendrein den Preis in der Kategorie „bester Hip-Hop-Künstler“ ab.

Die Favoritin des Abends Taylor Swift ging überraschend leer aus. Sie war in insgesamt sechs Kategorien nominiert. Unter anderem musste sich Taylor Swift beim Preis für „Best Pop“ der amerikanisch-kubanischen Sängerin Camila Cabello geschlagen geben. DJ David Guetta erhielt den Preis in der Kategorie „Best Electronic“. Ed Sheeran gewann den „besten Live-Auftritt“, der Award für das „Beste Video” ging an Kendrick Lamar für sein Musikvideo „Humble”. Am Ende der MTV Europe Music Awards wurden U2 mit dem „Global Icon Award“ geehrt. Die Londoner Sängerin Rita Ora moderierte die Show in der Wembley Arena, die zuvor im weißen Badematel über den roten Teppich lief.

Den Preis für den „besten deutschsprachigen Act” konnte sich übrigens Wincent Weiss sichern. Neben ihm waren auch Alle Farben, Cro, Mark Forster und Marteria nominiert.

Hier findet Ihr eine Übersicht aller Gewinner des Abends:

BIGGEST FANS – Shawn Mendes

BEST HIP-HOP – Eminem

BEST VIDEO – Kendrick Lamar, „Humble”

BEST ALTERNATIVE – 30 Seconds To Mars

BEST POP – Camila Cabello

BEST SONG – Shawn Mendes, „There’s Nothing Holding Me Back”

BEST NEW – Duo Lipa

BEST LIVE – Ed Sheeran

BEST ELECTRONIC – David Guetta

BEST ARTIST – Shawn Mendes

BEST ROCK – Coldplay

BEST LOOK – Zayn

BEST PUSH – Hailee Steinfeld

BEST WORLD STAGE – The Chainsmokers – Live From Isle Of MTV Malta 2017 WORLDWIDE ACT WINNERS:

THE NETHERLANDS – Lil’ Kleine

SPAIN – Tangana

JAPAN – BabyMetal

FINLAND – Alma

NIGERIA – DaVido

UK & IRELAND – Stormzy

