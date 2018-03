Sting und Shaggy singen für die Queen an ihrem 92. Geburtstag

Als ob die schiere Existenz dieses Duos nicht schon unglaublich genug klänge, wird dessen Tourplan noch unglaublicher: Sting und Shaggy, die als ungleichstes Paar seit Zlatko und Jürgen im April ein gemeinsames Album veröffentlichen, bekommen bald eine Audienz bei Queen Elizabeth II. Die wiederum feiert nämlich am 21. April in der Royal Albert Hall in London Geburtstag, Sting und Shaggy dürfen ihr ein Ständchen bringen.

Ob das Geburtstagskind persönlich vor Ort sein wird, wurde bisher zwar nicht bestätigt. Eine „number of members from the Royal Family" wird aber anwesend sein, heißt es (wir hoffen auf Prince Harry in guter alter Partylaune). Nicht, dass die am Ende so um Contenance bemüht aus er Wäsche gucken wie einst Sting, als er Augenzeuge wurde, wie eine Gitarrenlegende seinen The-Police-Hit „Every Breath You Take" verhunzte.

Sting und Shaggy, Repräsentanten des Commonwealth

Neben Sting und Shaggy werden bei „The Queen’s Birthday Party“ auch weitere „Stars aus dem Commonwealth“ auftreten, darunter Popikone und Cowgirl Kylie Minogue, Craig David, Shawn Mendes und Sir Tom Jones. Und eben dieses Auswahlkriterium erklärt wohl auch die Einladung Shaggys: Dessen Heimat Jamaika ist ebenfalls Teil des Commonwealth.

Das Konzert wird von der BBC live im Fernsehen und im Radio übertragen.

Sting und Shaggy machten sich mit ihrer ersten Single „Don’t Make Me Wait“ im Januar auf, Reggae und Sprechgesang mit der Akustikgitarre zu begleiten. Ihr Album 44/876 erscheint am 20. April 2018 – einen Tag vor ihrem Auftritt in London.