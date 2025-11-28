Finn Wolfhard von „Stranger Things“: Seine deutschen Familienwurzeln

Der „Stranger Things“-Star enthüllt: Sein Urgroßvater wanderte aus Deutschland aus. Auch sein Nachname trägt Geschichte.

Am 27. November startete die fünfte und letzte Staffel der Erfolgsserie „Stranger Things“ auf Netflix. Für Absurditäten, Hyperrealismus und plötzliche Überraschungen ist die Serie bekannt – für eine historische Überraschung sorgte nun einer der Hauptdarsteller:innen: Finn Wolfhard, der auch in dieser Staffel wieder den Mike Wheeler spielt, offenbart Hintergründe seiner Vergangenheit, die so niemand erwartet hat.

„Stranger Things“-Star mit deutschen Wurzeln

In einem Interview mit der „Bild“-Zeitung verriet der 22-Jährige, dass er tatsächlich deutsche Wurzeln hat. „Mein Urgroßvater kam in den späten Dreißigerjahren nach Kanada und gründete dort eine Familie“, erzählt der Schauspieler. Diesen Ursprüngen entstammt auch sein Nachname: „Wolfhard ist ein deutscher Name.“ Aufgewachsen ist er in Kanada, geboren in der Provinz British Columbia. Trotz seiner europäischen Wurzeln spreche er aber kein Deutsch. „In Kanada lernt man das nicht automatisch“, erklärte er. Sein Name schafft für Wolfhard eine besondere Verbindung zu seiner Rolle: „Mein mittlerer Name ist Michael, und bei ´Stranger Things´ spiele ich einen Mike“, berichtet er.

Musikalische Hommage an den Großvater

Die Geschichte hinter seinem Nachnamen bleibt nicht die einzige familiäre Verbindung, die den Schauspieler prägt. Denn neben seiner Schauspielkarriere ist Wolfhard auch als Musiker aktiv. Am 6. Juni 2025 erschien sein Debüt-Album HAPPY BIRTHDAY. Den Song „Objection!“, den er bereits im Mai auskoppelte, widmete er seinem Großvater. Seine Bedenken vor dem Release des Songs äußerte er ebenfalls gegenüber der „Bild“: „Als ich den Song veröffentlicht habe, war ich nervös. Ich wusste nicht, ob es die Leute verwirren würde. Aber er kam sehr gut an.“ Vor seinem Solo-Projekt war Wolfhard Mitglied der Band Calpurnia, die sich 2019 nach zwei Jahren Bestand auflöste.

Von „Es“ bis „Ghostbusters“

„Stranger Things“ ist die teuerste Netflix-Serie aller Zeiten. Mit 480 Millionen Dollar wurden die Produktionskosten angesetzt, an denen auch der Cast der Serie gut verdient. Seit 2016 steht Wolfhard für die Produktion vor der Kamera. Nebenbei übernahm er auch andere große Rollen: So spielte er in der „Es“-Verfilmung von Stephen Kings Roman den Richie Tozier. Für seine schauspielerische Leistung in „Ghostbusters: Legacy“ erhielt der „Stranger Things“-Star 2022 den Saturn Award als Bester Nachwuchsschauspieler.