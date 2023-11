Casper teilt neue Single „sowas von da (hellwach)“ mitsamt Musikvideo

Der Track behandelt psychische Problemen, die zu schlaflosen Nächten führen. Seht hier den Clip zum Song.

Nach „emma“, „echt von unten / zoé freestyle“ und „Sommer“ veröffentlicht Casper die vierte Single aus seinem neuen Album NUR LIEBE, IMMER, das am 24. November erscheinen wird. Zusammen mit dem Song „sowas von da (hellwach)“ liefert der Rapper außerdem ein begleitendes Musikvideo.

Schauspielerin Lena Klenke gibt in dem Clip die Hauptfigur. Samt strammen Schritt und der Kapuze tief im Gesicht begibt sich die Protagonistin auf die Suche nach Tabletten ins Krankenhaus. „Meine Dämonen und ich sind hellwach“ singt Casper währenddessen von einer schlaflosen Nacht und thematisiert so auch die Hilflosigkeit, die damit einhergeht, wenn man unter psychischen Problemen leidet – ein Thema, das dem Rapper sehr am Herzen liegt.

Obwohl noch keine offizielle Tracklist der neuen Platte veröffentlicht wurde, beschreibt Casper sein neues Werk etwas näher in einem Instagram-Post. „Jeder Song auf dem Album hat seinen eigenen Sound, seine eigene kleine Welt und dennoch fügt sich alles am Ende zu einer Reise und einer Geschichte zusammen“, so der Musiker.

Das Musikvideo zu „sowas von da (hellwach)“: