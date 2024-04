Schnarch-Top-Ten: Diese Filme sind einfach nur zum Einschlafen

Laut einer neuen Studie ist „Der fantastische Mr. Fox“ der beliebteste Film zum Schlummern.

Von „Mein Nachbar Totoro“ bis „Call Me By Your Name“ – Nutzer:innen von Letterboxd, dem selbsternannten „globalen Netzwerk für Filmdiskussionen“, setzen auf unterschiedliche Filme als Einschlafhilfe. Dies will eine neue Studie herausgefunden haben. Dafür wurden von den Filmfans erstellte Listen auf der Plattform analysiert, die schlafbezogene Begriffe beinhalten.

Die Studie wurde von Bed Kingdom durchgeführt, die dafür mehr als 1700 Listen von Letterboxd-Nutzer:innen und über 30.000 Filmeinträge auswerteten. Die Analysten trugen die Gesamtzahl der Nennungen jedes Films in den User:innen-Listen zusammen und erstellten eine Rangliste mit den am häufigsten vorkommenden Filmen. Die ausgewerteten Listen enthielten unter anderem die Begriffe: „entspannend“, „schläfrig“, „einschlafen“, „ruhig“, und „erholsam“.

Der beliebteste Film zum Einschlafen ist Wes Andersons „Der fantastische Mr. Fox“, der in 109 Schlaf-Listen aufgetaucht ist. Ein Film, der auf dem gleichnamigen Roman von Roald Dahl basiert und die Geschichte eines Fuchses erzählt, der auf der Flucht vor drei Bauern ist. Schläft man schon beim Lesen ein.

In der weiteren Rangliste tauchen außerdem zahlreiche Animationsfilme von Studio Ghibli wie „Mein Nachbar Toroto“, „Chihiros Reise ins Zauberland“ und „Das wandelnde Schloss“ auf. Beliebt zum Einschlafen scheinen auch romantische Filme wie „Little Women“ oder „10 Dinge, die ich an Dir hasse“ zu sein.

Hier die gesamte Übersicht der Top-10 Filme zum Einschlafen: