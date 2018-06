Suede zeigen neues Video zu „The Invisibles“

Suede haben einen Song samt Video veröffentlicht. Im Clip zu „The Invisibles“ sieht man eine Frau mit kurzgeschorenen Haaren, die auf einer Schaukel unter einer Brücke sitzt und dabei die Lippen zu Brett Andersons Gesang bewegt:

Suedes neues Album THE BLUE HOUR erscheint am 21. September 2018. Es ist ihr achtes und der Nachfolger des 2016 erschienenen NIGHT THOUGHTS.

Über THE BLUE HOUR sagte Sänger Brett Anderson dem „NME”: „It’s quite dank and troubling. A lot of this is about the terrors of childhood, so it’s quite unpleasant in lots of ways. I think Suede should be unpleasant, that’s the point of a band like Suede. Whenever we’ve tried to pleasant, it never works.”

Seht hier einen – tatsächlich sehr beklemmenden – Trailer zu THE BLUE HOUR:

Brett Anderson hat es übrigens auf Platz 86 unserer „100 besten Sängerinnen und Sänger“ geschafft.