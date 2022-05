Suede kündigen neues Album AUTOFICTION an – Single „She Still Leads Me On“ hier im Stream

Suede haben ein neues Album angekündigt. AUTOFICTION, so sein Titel, soll elf Songs umfassen und am 16. September erscheinen. Schon jetzt zu hören ist ihre erste neue Single „She Still Leads Me On“, die gleichzeitig der Opener des Albums sein wird. Hört den Song hier im Stream.

Produzent Ed Buller hat die Platte mit Suede in den Konk Studios in London aufgenommen. In einem Statement erklärte Sänger Brett Anderson: „Autofiction is our punk record. No whistles and bells. Just the five of us in a room with all the glitches and fuck-ups revealed; the band themselves exposed in all their primal mess.“

Auf Instagram kündigten Suede ihr neues Album am Dienstag wie folgt an:

Suede gründeten sich 1989 in London. Ihr Debüt SUEDE erschien 1993. Dank dessen und der beiden Nachfolger DOG MAN STAR (1994) und COMING UP gehörten sie damals neben Oasis, Blur und Pulp zu den sogenannten Big Four des Britpops. 2003 löste sich die Band auf, 2010 fanden sie wieder zusammen. Ihr noch aktuelles Album THE BLUE HOUR erschien 2018. In den USA ist die Band unter dem Namen The London Suede bekannt, weil eine gleichnamige Pop- und Jazzsängerin gegen die dortige Verwendung ihres Namens klagte.

Suedes neues Album AUTOFICTION – die Tracklist:

01 “She Still Leads Me On”

02 “Personality Disorder”

03 “15 Again”

04 “The Only Way I Can Love You”

05 “That Boy On The Stage”

06 “Drive Myself Home”

07 “Black Ice”

08 “Shadow Self”

09 “It’s Always The Quiet Ones”

10 “What Am I Without You?”

11 “Turn Off Your Brain And Yell”