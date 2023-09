Sufjan Stevens kündigt neues Album JAVELIN für Oktober an

Die 10-Track-LP wird am 6. Oktober erscheinen — mitsamt Kunst und Essays von Stevens selbst kreiert.

Sufjan Stevens hat ein neues Album angekündigt. JAVELIN umfasst zehn Songs und soll ab dem 6. Oktober erhältlich sein. Es ist das erste Soloalbum des Künstlers seit THE ASCENSION aus dem Jahr 2020 und bedient sich an den Singer-Songwriter-Sounds, die Stevens bereits in 2015 mit CARRIE & LOWELL entwickelt hat. Die Vorabsingle „So You Are Tired“ könnt ihr schon jetzt mitsamt Lyric-Video anhören.

Die Platte wurde fast vollständig von Stevens daheim produziert, mit Beiträgen von Freund:innen und einer Schlussnummer geschrieben von Neil Young. Physische Kopien werden begleitet von einem 48-seitigen Buch mit Kunst und Essays von Stevens eigener Hand.

Hört hier „So You Are Tired“:

Die vollständige Tracklist:

1. Goodbye Evergreen

2. A Running Start

3. Will Anybody Ever Love Me?

4. Everything That Rises

5. Genuflecting Ghost

6. My Red Little Fox

7. So You Are Tired

8. Javelin (To Have And To Hold)

9. Shit Talk

10. There’s A World