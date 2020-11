„Suicide Squad 2“: Sylvester Stallone mit dabei – nur wen spielt er?

Im nächsten Jahr soll es ja tatsächlich wieder jede Menge Kinofilme geben. Einer davon ist „Suicide Squad 2“, dessen deutscher Kinostart für den 5. August 2020 angedacht ist. Obwohl die Dreharbeiten unter der Regie von James Gunn („Guardians of the Galaxy“) eigentlich schon längst abgeschlossen sind, bekommt das Ensemble um Margot Robbie, Idris Elba und Pete Davidson nun noch Zuwachs: Sylvester Stallone wird bei der DC-Verfilmung ebenfalls mit von der Partie sein.

Via Instagram teilten Gunn und Stallone die gute Neuigkeit mit – ließen aber offen, welchen Part der „Rocky“- und „Rambo“-Darsteller in der „Suicide Squad“-Fortsetzung spielen wird. In dem Post von Sylvester Stallone, den er mittlerweile wieder löschte, freute sich der Mime über die Zusammenarbeit mit dem US-Filmemacher, aber auch mit Robbie, Elba sowie Davidson und nannte sich selbst in diesem Zusammenhang einen „sehr glücklichen Mann“. James Gunn wiederum veröffentlichte ein Selfie mit Stallone und schrieb dazu, wie sehr er es liebte, mit seinem Freund gemeinsame Sache zu machen.

Es ist gut möglich, dass Stallone lediglich eine Sprechrolle in dem Comic-Werk übernehmen wird (das nur lose auf dem 2016er Actioner basiert), eben weil bisher keine Rede von weiteren Nachdrehs war. Auf Details zum tatsächlichen Job des Schauspielers muss man jedoch noch etwas warten.