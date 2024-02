„Swiftposium“: Jetzt gab es sogar eine Konferenz zu Taylor Swift

An der Universität von Melbourne wurde facettenreich zur Karriere und den Einfluss der Sängerin getagt.

Im Vorfeld des australischen Parts der „The Eras“-Tour, die am 16. Februar in Australien startet, ging an der Universität von Melbourne eine zweitägiges „Swiftposium“ an den Start. Bei der Konferenz diskutierten Expert:innen aus den Bereichen Wirtschaft, Gender Studies, Medizin, Musikwissenschaft und Stadtplanung ausgedehnt über das Phänomen „Taylor Swift“. Zu der Tagung, die vom 11. bis 13. Februar, stattfand, hieß es auf der Uni-Website, sie sei „für Wissenschaftler, die einen kritischen Dialog über Swifts Popularität und ihre tiefgreifenden Auswirkungen auf eine Reihe von Themen führen wollten.“

Akademiker:innen aus der ganzen Welt reisten an

Insgesamt 400 Beiträge von 78 Universitäten aus der ganzen Welt wurden zur Diskussion auf der Veranstaltung eingereicht. Davon wurden 130 Themen von Forscher:innen mit verschiedenen Schwerpunkten angenommen. Letztendlich sprachen Teilnehmer:innen unter anderem über den Feminismus in ihren Texten, die Verwendung ihrer Songs für die Herz-Lungen-Wiederbelebung und sowie über den Kampf gegen Deep-Fake-Bilder von Taylor Swift. Außerdem gab es beim „Swiftposium“ auch einen Vortrag von Dr. Georgia Carroll, die 2023 eine Dissertation über Fan-Gemeinden wie die von Swift, veröffentlicht hatte.

Auch Swifties konnten teilnehmen

Neben der eigentlichen Konferenz veranstaltete die RMIT University am 11. Februar ein „Fanposium“. Hierbei handelte es sich um „Swiftposium“-Ableger, zu dem Fans und Öffentlichkeit Zutritt hatten. Das dreistündige Event umfasste „eine Podiumsdiskussion mit Experten, Präsentationen von Fans und eine Vorführung des Dokumentarfilms ‚Miss Americana‘“, wie es auf der Uni-Website heißt.

Weitergang der Tour

Am 16. Februar wird Taylor Swift im Rahmen der „The Eras“-Tour ihr erstes von drei Konzerten im Melbourne Cricket Ground geben. Anschließend folgen vier Shows in Sydney, mit denen der Popstar die Australien-Etappe am 26. Februar im Accor Stadium beendet. Im Sommer ist sie dann in Deutschland unterwegs.

