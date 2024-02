Für einige war der Fakt, dass Swift mit dem Kansas-City-Chiefs-Spieler zusammen ist, ausschlaggebend fürs Applaudieren.

Taylor Swift drückte am Sonntag (11. Februar) gemeinsam mit prominenten Freundinnen wie Lana Del Rey, Ice Spice und Blake Lively ihrem Partner, Kansas-City-Chiefs-Spieler Travis Kelce, beim Super Bowl 2024 die Daumen. Bereits bei vorigen Spielen saß die US-Sängerin im Publikum und sorgte so mit der Zeit dafür, dass sich einige Swifties ebenfalls verstärkt für Football und Kelces Team interessierten. Schließlich konnte man dank der Game-Übertragungen auch mehr von der Musikerin und dem, was sie so glücklich macht, miterleben.

Was Swift feiert, zelebrieren auch viele ihrer Fans

Nun ergab eine Blitzumfrage des Marktforschungsunternehmens „Numerator“, dass insgesamt 20 Prozent der Super-Bowl-Zuschauer:innen die Chiefs tatsächlich speziell wegen Swifts Beziehung zu Kelce anfeuerten.

Gefragt wurden dabei fast 800 Erwachsene (also ab 18 Jahren) nach dem Spielende, um so die Stimmung nach dem Match einzufangen und Eindrücke rund um Musik, Werbespots und den Geschehnissen zu bekommen.

Doch nicht alle NFL-Fans sind Swifties

Taylor Swift ist in einer polarisierenden Position für NFL-Fans, von denen einige denken, dass sie eine Ablenkung vom eigentlichen Sport und damit nicht nur zu feiern sei. Grund für das Gefühl, sie könnte beim Game auch mal stören, ist unter anderem, dass die Kameras in den jeweiligen Stadien gerne mehrmals während der Spielzeit auf die 34-Jährige statt auf das eigentliche Team gerichtet werden.

Bei der Umfrage stimmten insgesamt 34 Prozent der Aussage „Ich denke, Taylor Swift ist eine Ablenkung für die NFL“ mit „eher“ oder „voll und ganz“ zu. Jedoch teilten genauso viele Befragte diese Anschauung nicht.

Swift beim Super Bowl = DAS Ereignis

Die Musikerin reiste für den 58. Super Bowl extra ins Allegiant Stadium in Las Vegas aus Tokio an, wo sie zuvor ein Konzert gab. Den 25:22-Sieg von Kelces Mannschaft besiegelte die beiden mit einem Kuss mitten auf dem Spielfeld – um sie herum jede Menge fotografierende und filmende Menschen.