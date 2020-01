„You – Du wirst mich lieben“: Netflix hat eine 3. Staffel bestätigt

Das wird Dich auch interessieren





Es ist nun sicher: Der Stalker und Serienmörder Joe Goldberg hat weiterhin auf Netflix eine Plattform. Penn Badgley wird erneut in die Rolle des scheinbar netten Typen von Nebenan schlüpfen – nur eben nicht ganz so schnell. Laut „Hollywood Reporter“ hält sich der Streamingdienst für Staffel 3 ausnahmsweise mal nicht an den bisherigen Veröffentlichungsrhythmus, legt 2020 lieber eine Pause ein und lässt Fans bis 2021 warten. Ein konkretes Datum konnte nicht genannt werden. Bisher erschienen neue Folgen immer zum 26. Dezember. Staffel 3 könnte demnach womöglich Ende Dezember 2021 starten.

Nachdem Joe in der ersten Staffel von „You – Du wirst mich lieben“ die ahnungslose Beck (Elizabeth Lail) verführte und sie später beseitigte, flüchtete er in Season 2 ins strahlende Los Angeles, um dort auf seine neue Flamme Love (Victoria Pedretti) zu treffen und mit ihr ebenfalls ein wahnsinniges Chaos loszutreten.

Ohne zu viel zu spoilern: Auch in Staffel 3 wird Love mit Bestimmtheit eine Rolle spielen. „TV Line“ bestätigt zudem das Mitwirken von Badgley und Pedretti. Genauere Infos zur Plot-Planung der kommenden Episoden gibt es bisher nicht. Aber eines ist klar: Es wird wieder zehn Folgen zum Bingen geben.