Taylor Swift: Fan vermummt am Merch-Stand, weil er sich auf Arbeit krank meldete

Inkognito unterwegs: Taylor-Swift-Fan versteckt sich unter Decke, um vom Arbeitgeber nicht erkannt zu werden.

Manche Fans würden fast alles machen, um ihrem Lieblingsstar ein Stückchen näher zu sein. So offenbar auch die Anhänger:innen von Taylor Swift. Um heimlich am Konzert teilnehmen zu können und auch die neuesten Merchandise-Artikel der Sängerin pünktlich zu ergattern, meldete man sich da sogar bei der Arbeit krank. Als ein Kamera-Team des US-amerikanischen Nachrichtenmagazins „Local 12“ am Ort des Geschehens eintraf, um den Andrang zu dokumentieren und mit den Fans zu sprechen, wurde sich kurzerhand mithilfe von Decke und Sonnenbrille vermummt.

Seit 2.45 Uhr in der Nacht campierten die Swifties in Downtown Cincinnati, im US-Bundesstaat Ohio, am Donnerstag (29. Juni) vor dem Merchandise-Truck. Einige reisten dafür extra aus Louisville in Kentucky an und nahmen somit den Weg von gut 160 Kilometern auf sich – so auch einer der besagten weiblichen Fans mit der extravaganten Vermummung. Als die Interviewerin sie auf ihren ungewöhnlichen Look ansprach, erklärte diese, sie habe sich bei ihrem Arbeitgeber krankmelden müssen, um vor Ort sein zu können und dürfe eben deshalb nicht erkannt werden.

Sie wollte nicht nur dringend zur Swift-Show, sondern auch unbedingt den neuen Merch haben. Dazu erklärte die mit Decke und Sonnenbrille vermummte Person: „Ich habe meiner Tochter fast den zweiten Vornamen Taylor gegeben. Ich bin hier, weil ich unbedingt das graue Sweatshirt mit Reißverschluss haben will.“

Aktuell ist Taylor Swift in Nordamerika mit ihrer „The Eras Tour“ unterwegs. Im nächsten Jahr kommt die Sängerin für drei Konzerte nach Deutschland (Gelsenkirchen, Hamburg und München).

Die Deutschland-Termine im Überblick:

18. Juli 2024 – Gelsenkirchen, Veltins Arena

23. Juli 2024 – Hamburg, Volksparkstadion

27. Juli 2024 – München, Olympiastadion

Es werden die ersten Shows der 33-jährigen US-Amerikanerin seit der „1989 World Tour“ im Jahr 2015 in Deutschland sein.