„Du verstehst den Song nicht“ – Travis Kelce reagiert auf Taylor Swifts „Wood“

THE LIFE OF A SHOWGIRL: Singt Taylor Swift über Sex mit Travis Kelce?

Taylor Swifts Song „Wood“ sorgt für Lacher – Travis Kelce reagiert im Podcast mit Stolz und Scham. Warum der Track mehr ist als nur ein Witz.

Travis Kelce geht im Podcast auf Taylor Swifts doppeldeutigen Song „Wood“ ein. Das Lied soll ursprünglich aus einer völlig harmlosen Idee entstanden sein, so der Profisportler. Aber das waren dazu nicht seine einzigen Worte …

Kelce reagiert verschämt auf Doppeldeutigkeit von Swift

In der neuen Folge des Podcasts „New Heights“ vom Mittwoch, den 8. Oktober, – moderiert von Travis Kelce und seinem Bruder Jason Kelce – sprachen Swifts Verlobter und der pensionierte American-Football-Spieler über Taylor Swifts neue LP THE LIFE OF A SHOWGIRL. Swift veröffentlichte ihr zwölftes Studioalbum am 3. Oktober, also war das Thema noch frisch für die beiden. Zu den meistdiskutierten Songs der Platte gehört „Wood“, ein doppeldeutiger Track, zu dem nun auch ihr Partner Stellung beziehen wollte.

Swifts Shoutout an „New Heights“

Die Künstlerin gab dem Podcast ihres Partners mit der Zeile „New Heights of manhood“ einen Shoutout – Swift war bereits in einer früheren Folge des Podcasts dabei, um ihr Album anzukündigen. Die Lyrics des besagten Songs lauten: „Redwood tree, it ain’t hard to see / His love was the key that opened my thighs“. Und etwas später im Track heißt es: „The curse on me was broken by your magic wand.“

„Ich liebe jedes Lied, in dem sie mich auf diese Weise erwähnt“

Von seinem Bruder auf die Texte in „Wood“ angesprochen, reagierte Kelce stolz und zugleich etwas verlegen. Es sei ein „großartiger Song“. Er liebe Swift und jedes Lied, in dem er „in dieser Weise“ erwähnt werde. Jason Kelce wurde im Podcast deutlicher und deutete an, dass sich Teile des Songs auf das gute Stück des Profisportlers beziehen könnten. Travis Kelce konterte scherzhaft: „Ich glaube, du verstehst den Song nicht.“

Swift wollte ursprünglich einen „zeitlosen“ Track über „Aberglaube“ schreiben

Swift sprach im Interview mit Jimmy Fallon über den Ursprung von „Wood“. Die Sängerin erzählte ihren beiden schwedischen Produzenten Max Martin und Shellback, sie wolle einen Song schreiben, der „an alte Zeiten“ erinnere und verschiedene Auffassungen von „Aberglaube“ thematisiere.

„Ich weiß nicht, wo wir falsch abgebogen sind“, erinnerte sich die Songschreiberin, betonte aber, dass sie den Track in seiner endgültigen Fassung sehr liebe. THE LIFE OF A SHOWGIRL sei ihr bisher fröhlichstes Album, bei dem sie sich ausprobiert habe und ihre humorvolle Seite zum Vorschein komme, erklärte Swift im Interview mit Zane Lowe von Apple Music.