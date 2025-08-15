Taylor Swift macht Sohn von Elizabeth Taylor glücklich

Taylor Swift: Vater hat Herz-OP – und macht erst mal Witze danach

Auf dem neuen Album der Sängerin (THE LIFE OF A SHOWGIRL) findet sich ein Song, der nach der Oscar-Preisträgerin benannt ist.

Noch ist von der neuen Musik von Taylor Swift nichts zu hören. Eine erste Single von THE LIFE OF A SHOWGIRL wird wohl noch ein paar Tage auf sich warten lassen.

Die Tracklist ist allerdings bereits bekannt – und sie löste bei Christopher Wilding Glückgesgefühle aus.

Dabei handelt es sich um den Sohn von Elizabeth Taylor. Nicht nur er entdeckte unter den 12 neuen Stücken der Sängerin (diesmal sollen es auch wirklich nur 12 bleiben, nicht wie bei den beiden Vorgängern deutlich mehr) den Track „Elizabeth Taylor“.

Taylor Swift ein Vorbild für junge Mädchen – wie Elizabeth Taylor

Eine Verneigung vor der großen Schauspielerin („Die Katze auf dem heißen Blechdach“, „Cleopatra“)? Wilding empfindet Taylor Swift jedenfalls als „einer der wenigen positiven Vorbild für junge Mädchen“, wie er „TMZ“ erzählte. Er habe ihre „Menschenfreundlichkeit und ihren Mut, für ihre Überzeugungen einzustehen, immer bewundert“.

Wilding, der in Hollywood erfolgreich als Sounddesigner arbeitet, ergänzte, dass seine Mutter ähnliche Eigenschaften wie Swift gehabt habe und beide sich ganz sicher gut verstanden hätten. Die Gelegenheit dazu gibt es leider nicht mehr, Taylor verstarb am 23. März 2011.

Auch wenn der Sohn der zweifachen Oscar-Preisträgerin wie wir alle noch nicht reinhören durfte, ist er bereits gespannt auf den Sound des Songs.

THE LIFE OF A SHOWGIRL erscheint am 03. Oktober. Neben der Tracklist ist auch das Album-Cover bereits bekannt. Die Ankündigung einer neuen Platte platzierte Swift während eines Gesprächs mit ihrem Freund Travis Kelce und seinem Bruder Jason in deren Podcast „New Heights“. Hier verriet sie auch, dass der Sommer ihr eine eigentlich so nicht gewollte, aber sehr willkommene Nähe zu ihrem Vater brachte.