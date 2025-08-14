Deshalb fiel Taylor Swift schluchzend in die Arme von Travis Kelce

Die Sängerin wurde während ihres Auftritts im Podcast mit Travis und Jason Kelce emotional.

Es war ein echter Meilenstein, als Taylor Swift im Mai dieses Jahres verkündete, sie habe nun wieder die komplette Kontrolle über ihre Musik. Jahrelang hatte sie dafür gekämpft, die Rechte an ihren Masteraufnahmen zurückzuerhalten, nachdem diese 2019 an Scooter Braun und Shamrock Holdings verkauft worden waren. Im „New Heights“-Podcast blickte die Sängerin nun auf den Moment zurück, in dem ihr gesagt wurde, sie sei wieder im Besitz ihrer Aufnahmen.

Ein jahrelanger Kampf

Im Podcast erklärte Taylor Swift an der Seite von Travis Kelce und seinem Bruder Jason Kelce, dass sie schon als Teenager Geld gespart habe, um eines Tages ihre Musik zurückzukaufen. Sie habe jeden Tag daran gedacht und es als ständigen, aufdringlichen Gedanken beschrieben. Während ihrer Erzählung hielt Travis Kelce behutsam ihre Hand.

Mama Andrea als große Retterin

Die Sängerin fügte hinzu, dass es nicht ihr Management gewesen sei, das den Deal mit Shamrock Holdings aushandelte. Stattdessen hätten ihre Mutter Andrea und ihr Bruder Austin dafür gesorgt, dass Swift wieder im vollständigen Besitz ihrer Aufnahmen ist. Andrea sei außerdem die Person gewesen, die dem Megastar den Abschluss des Deals über ein emotionales Telefonat mitteilte.

„Sie sagte so etwas wie: ‚Du hast deine Musik‘, und ich bin buchstäblich zu Boden gegangen“, erzählte Swift. „Ich habe hemmungslos geweint, einfach nur geweint.“

Travis Kelce mit emotionaler Reaktion

Zu diesem Zeitpunkt befand sich Travis Kelce, ihr Freund und NFL-Spieler der Kansas City Chiefs, in einem anderen Raum. Er spielte gerade Videospiele, als Swift zu ihm ging. Sie habe vorgehabt, ihm die Nachricht ruhig mitzuteilen, und wollte es ihm einfach ganz normal sagen. Doch sobald sie angefangen habe zu sprechen, habe ihre Stimme versagt.

Weiter erzählte Taylor Swift, dass Kelce im nächsten Moment direkt den Controller fallen ließ und sie fest in die Arme schloss, woraufhin sie „absolut schluchzend“ zusammenbrach. Auch Travis Kelce selbst offenbarte, dass er in diesem Moment geweint habe. Swift habe währenddessen „wie ein totes Gewicht“ in seinen Armen gelegen.

Podcast-Auftritt anlässlich Taylor Swifts neuem Album

Der Grund für den Auftritt von Taylor Swift im „New Heights“-Podcast mit Travis Kelce war die Ankündigung ihres neuen Albums THE LIFE OF A SHOWGIRL. Wie in der neuen Folge bestätigt wurde, soll dieses am 3. Oktober 2025 erscheinen und zwölf neue Tracks enthalten – darunter ein Song in Zusammenarbeit mit Sabrina Carpenter.