„The Life of a Showgirl“: Taylor Swift startet Album-Vorverkauf

Taylor Swift überrascht ihre Fans mit ihrem zwölften Album „The Life of a Showgirl“ . Nun gibt es limitierte Vinyl- und Deluxe-CD-Auflagen.

In den letzten Tagen hielt der Megastar ihre Fans in Atem. Vorgestern verriet Taylor Swift erstmals den Titel ihres zwölften Studioalbums, gestern folgte im Podcast ihres Partners Travis Kelce schon das konkrete Veröffentlichungsdatum: 03. Oktober 2025. Bis dahin können Fans „The Life of a Showgirl“ in mehreren limitierten Versionen vorbestellen.

Limitierte Vinyl-Edition für Sammler:innen

Für alle, die den Retro-Vibe schätzen, gibt es die „Sweat and Vanilla Perfume Portofino Orange Glitter Vinyl“-Version des Albums. Taylor wäre nicht Taylor, würde das Artwork nicht auch den Sound und die Stimmung ihrer jeweiligen Ära widerspiegeln. Die Schallplatte ist in einer Gatefold-Hülle verpackt, die ein großformatiges Foto von Taylor Swift zeigt. Außerdem enthält sie ein doppelseitiges Panel mit einem Gedicht der Künstlerin auf der einen und einer Collage aus vier Fotostreifen auf der anderen Seite. Bedruckte Innenhüllen ergänzen das Paket mit zusätzlichen Fotos und allen Songtexten. Die Edition ist auf vier Exemplare pro Person limitiert und nur innerhalb der USA für 29.99 $ erhältlich.

Deluxe-CD-Set als Alternative

Wer keinen Plattenspieler besitzt, muss nicht bangen, sondern kann zur limitierten Deluxe-CD-Edition greifen. Sie enthält ein achtseitiges Booklet mit bisher unveröffentlichten Fotos, allen Songtexten sowie drei doppelseitige Fotokarten in einer speziellen Umschlagverpackung. Auch diese Edition ist auf vier Exemplare pro Person begrenzt und ausschließlich für US-Bestellungen ab 17.99$ verfügbar.

Die überraschende Veröffentlichung ihres Albums fällt in eine neue, poporientierte Phase der Künstlerin, die sie während der Europa-Etappe ihrer Eras-Tour gemeinsam mit den schwedischen Musikproduzenten Max Martin und Shellback entwickelt hat.