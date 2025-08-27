Taylor Swift & Travis Kelce: So reagieren Promis auf die Verlobung

Taylor Swift hat wieder volle Kontrolle über ihre Master-Recordings

Travis Kelce über Taylor Swifts Musik: „Jetzt gehört sie endlich ihr“

Nach der offiziellen Ankündigung der Verlobung des Paares sammeln sich auf Instagram Glückwünsche der Stars und Sternchen.

Taylor Swift und Travis Kelce sind verlobt. Das teilte das Paar in einem gemeinsamen Beitrag via Instagram mit. In einem Karussell aus mehreren Fotos zeigen sich die Sängerin und der Football-Spieler eng umschlungen in einer Location, umgeben von Dutzenden Blumen.

Kurz darauf meldeten sich die ersten Promis zu Wort und gratulierten dem frisch verlobten Duo. Aber bevor wir dazu kommen, hier einmal der Insta-Post der beiden zur Einstimmung:

Das sagt die Musikwelt zur Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce

Unter den Gratulant:innen sind unter anderem Sabrina Carpenter, Charlie Puth und Jelly Roll, die den Beitrag von Swift und Kelce jeweils in ihrer Instagram-Story teilten. Carpenter, die das einzige Feature auf Taylor Swifts kommendem Album THE LIFE OF A SHOWGIRL beisteuern wird, ergänzte über dem Post zehn weiße Herz-Emojis. Charlie Puth drückte seine Freude in Worten aus: „Herzlichen Glückwunsch, Taylor und Travis! Das ist der schönste Abschnitt im Leben. Ich freue mich so für euch beide!!“

Auch Country-Sänger Jelly Roll ließ es sich nicht nehmen, das Paar zu feiern: „Los geht’s, TRAV UND TAYLOR! Glückwunsch, großer Mann! @killatrav Liebe steht dir gut, Kumpel.“ Darüber hinaus reihten sich auch Avril Lavigne und Chainsmokers-DJ Alex Pall in die Glückwunsch-Beiträge ein.

Sportliche Glückwünsche aus den eigenen Reihen

Nicht nur Taylor Swifts Musik-Kolleg:innen teilten ihre Freude. Auch Travis Kelces Mitspieler bei den Kansas City Chiefs, Patrick Mahomes, postete den Verlobungs-Beitrag in seiner eigenen Instagram-Story – versehen mit drei roten Herzen. Seine Frau Brittany schrieb in einem separaten Posting: „Zwei der aufrichtigsten Menschen treffen sich und verlieben sich. Ich freue mich einfach so sehr für die beiden.“

Auch abseits des Footballs hagelte es Glückwünsche: Tennis-Legende Martina Navratilova meldete sich zu Wort. Via X reagierte sie mit einem schlichten, aber aussagekräftigen Emoji.

Weitere Reaktionen auf die Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce

Zu den weiteren Supporter:innen zählen auch die Schauspieler John Stamos und John Gad, die dem Paar sogar ein eigenes Instagram-Reel widmeten.

Starkoch Gordon Ramsay teilte auf seinem Instagram-Account ein Foto von sich und Travis Kelce vom Super Bowl 2023.

„Von einem Ring zum nächsten 💍 … Herzlichen Glückwunsch @killatrav & @taylorswift! Von eurer Lieblingslehrerin für Hauswirtschaft Gx“ hieß es dazu konkret.