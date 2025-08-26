Taylor Swift & Travis Kelce: Einblicke in die Beziehung in neuer Doku

Fans dürfen sich auf neue Informationen zum Zusammensein von Travis Kelce und Taylor Swift freuen.

Eine neue Dokuserie wirft einen Blick hinter die Kulissen des NFL-Teams der Kansas City Chiefs. Dabei wird die Mannschaft auf ihrem Weg begleitet, den dritten Super-Bowl-Sieg in Folge einfahren zu wollen. Auch Taylor Swift spielt in der Serie wiederholt eine Rolle. Seit 2023 besucht die Sängerin Spiele der Chiefs und wurde seit jeher romantisch mit dem Spieler Travis Kelce in Verbindung gebracht, bis sie schlussendlich offiziell ein Paar wurden.

Swifts Anwesenheit bei Spielen der Kansas City Chiefs hat dem Team bemerkbare zusätzliche Aufmerksamkeit beschert. Auch in einer neuen Doku wird sie eine Rolle spielen – und neue Details zur Beziehung zu Kelce sollen ans Tageslicht kommen.

Exklusive Einblicke in die Beziehung von Taylor Swift und Travis Kelce

Die „ESPN“-Dokuserie „The Kingdom“ beleuchtet nun nicht nur die sportlichen Herausforderungen der Kansas City Chiefs, sondern auch die steigende Popularität der Mannschaft. Clark Hunt, Besitzer der Chiefs, sprach bei der Premiere am 24. August mit „People“ über die Serie. Er bestätigte, dass sie auch Einblicke in die Beziehung zwischen Swift und Kelce bietet. „Es gab einige Elemente, bei denen wir neue Dinge erfahren haben“, erklärte Hunt.

Er betonte, dass es besonders interessant sei, Swifts Sicht auf ihren ersten Besuch bei einem Chiefs-Spiel vor zwei Jahren zu hören. Jedoch ganz konkret wurde er noch nicht weiter.

Taylor Swifts erster Besuch bei den Kansas City Chiefs

Das erste Spiel, das Swift besuchte, war das Duell gegen die Chicago Bears im September 2023. Dieses Ereignis markierte den Beginn der medialen Aufmerksamkeit für die Beziehung zwischen ihr und Travic Kelce. Seitdem ist Taylor Swift regelmäßig bei Heimspielen in Kansas City zu sehen und verfolgt die Spiele oft von einer Loge im Arrowhead Stadium aus.

Fans erwartet noch nie zuvor gezeigtes Material

In „The Kingdom“ erhalten die Zuschauer:innen nicht nur Einblicke in die sportlichen Abläufe der Kansas City Chiefs, sondern auch in den privaten Alltag der Spieler und deren Umfeld. Hunt beschrieb die Darstellung von Taylor Swifts Besuch als „unterhaltsamen kleinen Einblick“ in die Beziehung zu Travis Kelce. Dabei zeigt die Serie einige Aspekte der Romanze, die zuvor nicht öffentlich besprochen wurden.

Taylor Swifts THE LIFE OF A SHOWGIRL erscheint im Oktober

Zuletzt hatte Taylor Swift mit der Ankündigung einer neuen LP überrascht. Ihr zwölftes Studioalbum THE LIFE OF A SHOWGIRL von soll am am 3. Oktober erscheinen. Das kündigte die Sängerin im „New Heights“-Podcast von ihrem Partner Travis Kelce und seinem Bruder Jason Kelce an. Seitdem veröffentlicht der Popstar außerdem in regelmäßigen Abständen neue Vinyl-Varianten ihres anstehenden Projekts. Die Veröffentlichung der Dokuserie „The Kingdom“ fällt damit mitten in die Promo-Phase zu Swifts neuem Album.