Taylor Swift & Travis Kelce: Verlobung sorgt für viralen Wetterbericht

Ein Wetterreporter fand eine besonders kreative Möglichkeit, um auf die Verlobung der Superstars zu reagieren

Die Welt weiß Bescheid: Taylor Swift und Football-Star Travis Kelce sind verlobt. Am Dienstag, den 26. August verkündete das Paar die frohe Botschaft auf Instagram: „Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer werden heiraten.“ Ein Garten voller Blumen, ein funkelnder Ring und ein Moment voller Privatsphäre – die Verlobung der beiden Mega-Stars löste international Begeisterung aus. Millionen von Fans und unzählige Prominente gratulierten dem Paar, der Rapper Flavor Flav bot sogar an, die beiden zu trauen. Auch der auf TikTok beliebte FOX-Meteorologe Adam Krueger reagierte prompt auf die Verlobung – und ging damit direkt viral.

Swifties bringen Wettermoderator zum Trend

„Es liegt Liebe in der Luft“, attestierte der Wettermann in seiner Vorhersage. Krueger ist in den Sozialen Medien bekannt dafür, virale Hits in seine Wetterberichte einzubauen. Gestern stellte er sich spontan der Herausforderung, Taylor Swifts Song „Love Story“ (2008) in seinen Fernsehauftritt zu integrieren, nachdem er dazu mit Online-Anfragen von Swifties bombardiert wurde.

Wettervorhersage wird zur „Love Story“

„Man könnte fast sagen, das Wetter heute hat eine Love Story – genau wie Taylor Swift und Travis Kelce“, scherzte Krueger und sorgte damit sofort für Lacher bei seinen Zuschauer:innen. Er zitierte die Lyrics wie folgt (zu Deutsch): „Ich schließe meine Augen und die Rückschau beginnt. Ich stehe dort auf einem Balkon in der Sommerluft – verschwitzt, denn so heiß war es“, und vermischte sie geschickt mit den aktuellen Wetterinfos.

Sturmtief Juliette trifft auf Romeo & Julia

„Mit starkem Regen und starken Winden – wie Romeo, der Kieselsteine warf – und ein wenig kleinem Hagel“, fuhr Krueger fort und deutete auf ein Sturmgebiet auf dem Bildschirm. Den perfekten Zufall aber lieferte das Sturmtief Juliette, das er ebenfalls in seinen Mash-Up-Wetterbericht einbaute: „Und mein Vater sagte: ‚Halte dich von Juliet fern‘“, warnte er humorvoll all die Zuschauenden.

Hier gibt es den Wetter-„Love Story“-Moment in Videoform zu sehen:

Wetterreporter wird zum TikTok-Star

Der „Wheater Adam“, wie er sich selbst nennt, begeistert sein Publikum regelmäßig mit musikalischen Vorhersagen. Bisher kombinierte er bereits Songs von Kendrick Lamar, Usher, Blink-182 oder auch den Jonas Brothers mit seinen meteorologischen Berichten.

Taylor Swift Songs im Wetterbericht

Taylor Swift selbst war zuvor schon mit ihrem Song „Karma“ (2022) vertreten. Mit „Love Story“ erreichte Krueger nun einen weiteren Höhepunkt seines zweiten Standbeins auf TikTok, das Fans begeisterte und den Wetterbericht in einen unterhaltsamen Show-Moment verwandelte.