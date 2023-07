Der ehemalige Profi-Sportler war für einen Track an den Percussions zu sehen. Hier geht's zum Clip.

Die Briten von Coldplay haben bei ihrem Konzert am Sonntagabend, den 2. Juli, in Zürich für eine Überraschung gesorgt. Für einen Track holten sie niemand Geringeres als den ehemaligen Schweizer Tennis-Profi Roger Federer auf die Bühne. Beim Coldplay-Klassiker „Don’t Panic“ war der gebürtige Baseler an den Percussions zu sehen.

Coldplay mit vielen Live-Gästen

Gerade ist die Band um Chris Martin auf ihrer großen „Music of the Spheres“-Tournee auf der ganzen Welt unterwegs. Dabei holten sie sich schon einige andere Künstler:innen auf die Bühne, um mit ihnen gemeinsam live zu spielen. Dazu gehörten beispielsweise Rapper Lupe Fiasco, Bruce Springsteen und auch Lauren Mayberry, die Sängerin der Band Chvrches. Der Grand-Slam-Gewinner Federer ist allerdings der erste Sportler, dem diese Ehre zuteil wird.

Federer sowie Coldplay veröffentlichten auf ihren Social-Media-Accounts Videos und Fotos der ungewöhnlichen Zusammenarbeit. Der Tennis-Star im Ruhestand untertitelte ein Bild mit der Gruppe und seiner Frau Mika mit den Worten: „Ein einmaliges Abenteuer“.

In einem von Coldplay geteilten Clip ist zu sehen, wie Chris Martin Federer mit einer ausgedachten Geschichte als „ehemaliges fünftes Mitglied“, das drei Monate nach der Band-Gründung doch lieber „der beste Tennis-Spieler aller Zeiten“ werden wollte, ankündigt.

Anfang 2023 hatten Coldplay verkündet, dass das nächste Album MOON MUSIC heißen soll, welches an den Vorgänger MUSIC OF THE SPHERES anschließen wird. Ab 2025 soll dann aber keine neue Musik der Band mehr erscheinen.