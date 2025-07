The Art of This: AV-Show von Art-of-Noise-Mitgliedern

Ex-Mitglieder der Art of Noise bringen ihre audiovisuelle Show im Januar 2026 nach Frankfurt (Oder).

Fans der britischen Synthie-Pop-Gruppe The Art of Noise sollten sich den 23. Januar 2026 im Kalender markieren. An diesem Abend feiert das neue Projekt The Art of This sein erstes Deutschlandkonzert in der Messehalle 1 in Frankfurt (Oder). Mit dabei: die ehemaligen Art-of-Noise-Mitglieder JJ Jeczalik, Gary Langan und Paul Morley sowie ZTT-Labelmanager Ian Peel.

Tickets für das Konzert samt aufwendiger audiovisueller Show auf großer LED-Wand sind bereits erhältlich unter www.messe-frankfurt-oder.de ab 74,50 Euro. Konzertbeginn ist um 20.00 Uhr.

40 Jahre Bandgeschichte

Gegründet 1983, revolutionierten The Art of Noise mit Sample-Collagen und Fairlight-Experimenten den Pop. Heute gelten ihre Stücke wie „Moments in Love“, „Beat Box“, „Close (To The Edit)“ oder das Grammy-prämierte „Peter Gunn“ als Pionierwerke elektronischer Musik. Ihre Einflüsse hallen bis heute nach, etwa in Songs von Dua Lipa oder auch Charli xcx.

Neuer Sound trifft auf Klassiker

Mit The Art of This gehen Jeczalik, Langan und Morley nun neue Wege. Zwar feiern sie das Erbe von Art of Noise, doch das neue Projekt will kein bloßes Revival sein.

Neben Klassikern bringt die Formation auch neue Musik, audiovisuelle Installationen und Kollaborationen auf die Bühne. Ihr erklärtes Ziel – den Spirit von damals in die Gegenwart holen. Laut, verspielt und voller Ideen.