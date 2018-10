Robert Smith von The Cure, 2018 in London, England. (Photo by Lorne Thomson/Redferns)

Auch interessant Von „BOYS DON’T CRY“ bis „BLOODFLOWERS“: Die 6 besten Alben von The Cure Nach einigem Teasern ist es jetzt endlich so weit: Die Termine für die große Europa-Tour 2019 von The Cure stehen.

Das erste Album von The Cure THREE IMAGINARY BOYS erschien 1979, es folgten 12 weitere Studioalben, das aktuellste Album der Band, 4:13 DREAM, erschien 2008. Nachdem The Cure im Sommer 2018 ihr 4o-jähriges Bestehen feierten, gehen sie 2019 auf eine ausgedehnte Tour.

Die britische Band um Sänger Robert Smith wird als Headliner beim „Rock On The Lawns“-Festival in Südafrika spielen, danach folgen Auftritte in Europa. Für deutsche Fans besonders erfreulich: The Cure werden auch auf dem „Hurricane“-Festival sowie dem „Southside“-Festival spielen.

The Cure live auf Tour 2019 – hier alle bestätigten Termine: