The Düsseldorf Düsterboys: Schaut Euch heute ihre Livestream-Session an

Eigentlich hätten The Düsseldorf Düsterboys gerade so einige Konzerte spielen sollen – wäre da nicht Corona. Jetzt mussten sie, wie so viele andere Künstler*innen, umdenken. Also gibt es heute, am Mittwoch, den 23. April, um 20.30 Uhr einfach eine kleine Live-Show direkt aus ihrem Proberaum. Dort treten sie dieses Mal auch nicht in kompletter Vierer-Besetzung auf, sondern nur zu zweit. Das Ganze nennt die Band selbst „Düstersesssion“ und zum Livestream, präsentiert von Cologne Culture Stream und Ask Helmut, gelangt Ihr via dringeblieben.de.

In ihrer Review zum im Oktober 2019 veröffentlichten Debütalbum der Gruppe schrieb ME-Autorin Julia Lorenz vom „stubenwarmen Psychedelic-Folk aus dem Ruhrgebiet“ – den könnt Ihr also heute Abend live und online genießen und dazu auch noch Geld spenden. 50 Prozent der Einnahmen sollen einem Unicef-Hilfsprojekt für geflüchtete Kinder an der griechisch-türkischen Grenze zukommen.

The Düsseldorf Düsterboys: Das sind Peter Rubel und Pedro Goncalves Crescenti (beide auch Mitglieder von International Music) sowie Drummer Edis Ludwig und Tasteninstrumentalist Fabian Neubauer. Gemeinsam produziert das Quartett eine Mischung aus deutschem Indierock und Folk, die übrigens entgegen der vom Namen induzierten Erwartungen nicht aus Düsseldorf kommt. Tatsächlich behauptet Rubel, er habe sich den Bandnamen einst nachts erträumt und als göttliche Weisung dankend entgegengekommen.