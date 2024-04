Coachella 2024: So könnt ihr das Festival von Zuhause aus erleben

Lana Del Rey, Blur, Tyler, the Creator und Doja Cat sind unter anderem dieses Jahr dabei.

Am Freitag, den 12. April, beginnt das erste Wochenende vom diesjährigen Coachella Festival in Kalifornien. Musikfans können die Konzerte auch dieses Jahr wieder im Livestream erleben. Auf YouTube werden die Auftritte von allen sechs Bühnen übertragen – alle Links zu den Streams findet ihr hier.

Termine und Line-up

Das Coachella 2024 findet an zwei Wochenenden statt: Vom 12. bis zum 14. April 2024 und vom 19. bis zum 21. April. Das Line-up ist an beiden Terminen das gleiche. Für den Freitag sind unter anderem Lana Del Rey, Peso Pluma, Lil Uzi Vert und Justice angekündigt. An den Samstagen treten Tyler, the Creator, Blur, Jungle und Ice Spice auf. Sonntags erwartet die Festivalbesucher:innen zum Beispiel Doja Cat, J Balvin und Khruangbin. Auch eine Reunion von No Doubt wird es im Rahmen des Open-Air-Events geben.

Alle Livestreams im Überblick

Als eines der größten Festivals weltweit hat das Coachella sechs Bühnen, auf denen Konzerte stattfinden. Auf YouTube wird von jeder Stage ein Livestream übertragen, sodass Interessierte weltweit sich jederzeit dazuschalten können. Hier findet ihr eine Übersicht der Bühnen und die Links zu den jeweiligen Streams:

Die Übertragung der Veranstaltung beginnt am 13. April um 01 Uhr nachts. In der darauffolgenden Woche geht es ebenfalls mit dem Livestream am 01 Uhr in der Nacht los.