Rock am Ring 2024: RTL+ überträgt das Festival im Livestream

Rockfans können das Festival vom 07. bis 09. Juni kostenlos über RTL+ mitverfolgen.

Wer es 2024 nicht persönlich auf das Rock am Ring schafft, muss nicht befürchten, die Konzerte der Lieblingsband zu verpassen, denn man kann sich viele Konzerte kostenlos über einen Livestream anschauen. Dazu kann man den Stream im Browser über RTL+ einschalten oder auch die RTL+ Premium-App verwenden. Welche Gigs konkret gezeigt werden, ist allerdings bislang noch nicht bekannt. Doch es werden alle drei Festivaltage vom 07. bis 09. Juni dabei sein.

Rock am Ring 2024: Das Line-Up

Das Festival am Nürburgring wird 2024 von der 13-köpfigen Brasspop-Band Querbeat am Freitagmittag (07. Juni) eröffnet. Und bereits der erste Tag bietet einige große Namen wie die Die Ärzte. Doch zuvor können sich Besucher:innen unter anderem noch Enter Shikari, Scene Queen und Dropkick Murphys auf der Hauptbühne anschauen.

Am Samstag (08. Juni) geht es dann weiter mit Billy Talent und Green Day und auf einer alternativen Stage wird die HipHop-Band Antilopen Gang zu sehen sein. Den Abend abschließen und in den nächsten Tag reinspielen werden die Broilers und Trettman, die um Viertel vor bzw. zehn vor Eins auftreten werden.

Am letzten Festivaltag (09. Juni) bietet das Rock am Ring noch einmal ein ordentliches Line-Up, vollgepackt mit bekannten Bands. So werden auf der MainStage unter anderem Wanda, Kraftklub und italienische Rockband Måneskin Konzerte spielen.

