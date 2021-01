The Killers teasern neuen Song mit Dave Keuning

Foto: FilmMagic for Bonnaroo Arts And , Jeff Kravitz. All rights reserved.

The Killers liefern über Instagram eine erste kleine Kostprobe ihres kommenden Albums. Nachdem die Band erst im vergangenen August ihr neues Album IMPLODING THE MIRAGE veröffentlichte, tüfteln sie nun schon wieder am nächsten Werk.

Empfehlung der Redaktion

Live aus dem Studio

Die Bandmitglieder schalteten sich vor einigen Tagen live aus dem Studio auf Instagram und teaserte einen ersten Ausschnitt aus einem der neuen Songs der kommende Platte. Mit dabei ist, wie angekündigt, auch wieder Gitarrist Dave Keuning. Dieser verließ die Band ursprünglich 2017 um als Solo-Musiker durchzustarten und weil er mehr Zeit für Privates haben wollte.

Anscheinend läuft also auch das neue Album wie am Schnürchen. So teilten The Killers bereits vergangenen Monat auf Instagram eine vermeintliche Trackliste der neuen Platte.

