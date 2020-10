„The Masked Singer“: Gewinner und Kostüme aus Staffel 1 und 2

Eine Show mit Promis, die sich lustige Kostüme anziehen und singen? Natürlich hat das Potenzial, die TV-Landschaft zu erobern. Schon beim Finale der ersten Ausgabe wurde die bis dato höchste Quote einer ProSieben-Show gemessen und das zweite Finale konnte das Ergebnis sogar toppen. Es verwundert also nicht, dass eine dritte Staffel von „The Masked Singer“ in den Startlöchern steht. Wir schauen zurück und erinnern uns an die Sieger und Kostüme aus den ersten beiden Staffeln.

Gewinner „Masked Singer Staffel 1“: Max Mutzke

Die erste Staffel von „The Masked Singer“ lief vom 27. Juni bis 01. August 2019 und wurde von Matthias Opdenhövel moderiert. Im Finale standen die Musiker Max Mutzke und Gil Ofarim, der Comedian Bülent Ceylan, die Boxerin Susianna Kentikian und der Moderator Daniel Aminati.

Max Mutzke, dem 2004 der Durchbruch in einer Stefan-Raab-Show gelang, gewann die erste „The Masked Singer“-Staffel. Verkleidet war der Sänger mit der markanten Stimme als Astronaut.

Gewinner „The Masked Singer 2“: Tom Beck

Nach dem großen Erfolg der ersten Show fiel der Start von Staffel 2 mitten ins Pandemie-Geschehen. Trotz Corona-Krise startete „The Masked Singer 2“ am 10. März und endete am 28. April 2020. Die Finalteilnehmer waren der Schauspieler Tom Beck, die Musiker Mike Singer und Gregor Meyle und die Moderatorin Sonja Zietlow.



Tom Beck, verkleidet als Faultier, gewann die zweite Ausgabe. Der erfahrene Sänger ist auch als Schauspieler bekannt – unter anderem durch die TV-Serie „Alarm für Cobra 11 – Die Autobahnpolizei“, in der er rund fünf Jahre mitwirkte.

Kostüme aus Staffel 1 und 2

Die kunterbunten Kostüme für die erfolgreiche ProSieben-Show sollen in stundenlanger Handarbeit nach Entwürfen der Designerin Marina Toybina entstehen und Einzelkosten von bis zu 20.000 Euro erreichen. 2019 traten die Kandidaten als Oktopus, Schmetterling, Kakadu, Eichhörnchen, Panther, Kudu, Monster, Engel, Grashüpfer und Astronaut auf. In der zweiten Staffel schlüpften sie in folgende Kostüme: Dalmatiner, Fledermaus, Kakerlake, Göttin, Roboter, Chamäleon, Hase, Drache, Wuschel und Faultier.

Die erste Folge der neuen „The Masked Singer“-Staffel startet am 20. Oktober 2020 um 20.15 Uhr bei ProSieben.