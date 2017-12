The National veröffentlichen wunderbar trauriges Musikvideo zu „Dark Side of the Gym”

„I’m gonna keep you in love with me for a while” – die Zeile aus dem Song „Dark Side of the Gym” gehört wohl zu den schönsten dieses Jahres. The National veröffentlichen jetzt ein wunderbar trauriges Musikvideo zum Song des Albums SLEEP WELL BEAST, das im September dieses Jahres erschein.

Zu sehen ist eine dunkle Turnhalle, voll mit Hunderten von Ballons. Durch dieses Bällebad tanzt der New Yorker Choreograf Justin Peck, der beim Musikvideo auch Regie führte, zusammen mit der Balletttänzerin Patricia Delgado. Ihre fließenden Bewegungen ziehen einen förmlich in den Bann, sodass man ihnen noch ewig dabei zuschauen könnte.

SLEEP WELL BEAST wurde für das „Best Alternative Music Album” bei den Grammys 2018 nominiert. Es wird gegen HUMANZ von den Gorillaz, das Album AMERICAN DREAM von LCD Soundsystem, EVERYTHING NOW von Arcade Fire und PURE COMEDY von Father John Misty antreten.