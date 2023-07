Ice Cube verrät seine Top 5 Storytelling-Tracks im HipHop

In einem Interview nennt er Tracks von Snoop Dogg, Biggie und Co als seine Top 5 Storytelling-Songs.

Bereits in der Vergangenheit sprach Ice Cube darüber, wie wichtig das Geschichtenerzählen im HipHop sei und wie diese ihn inspirieren. Nun teilte er in einem Interview mit „Uproxx“, welche Tracks für ihn unter die Top 5 Storytelling-Songs zählen.

Ice Cube: „ Du kannst es nicht besser machen als mit einem Storytelling-Reim “

1. Doug E. Fresh ft. Slick Rick — „La Di Da Di“

Als ersten Song nennt Ice Cube „La Di Da Di“ von Doug E. Fresh und Slick Rick, der 1985 herauskam und seither von mehreren Rapper:innen gecovert wurde. Ein berühmtes Beispiel ist Snoop Doggs Cover auf seinem Debütalbum DOGGYSTYLE. Die Geschichte in dem Partysong handelt vom Alltag von Slick Rick. Er erzählt, wie er morgens aufwacht, badet, sich fertigmacht und beim Verlassen des Hauses auf seine verflossene Liebe trifft. Später begegnet er zudem der Mutter seiner alten Liebschaft, die ebenfalls ein Auge auf den US-Rapper geworfen hat und deswegen mit ihrer Tochter in einen Streit gerät.

„Because this type of shit, it happens every day/I woke up around ten o’clock in the morning/I gave myself a stretch up, a morning yawning/Went to the bathroom to wash up/Had some soap on my face and my hand upon a cup“

2. Dana Dane — „Cinderfella Dana Dane“

Anschließend nennt Ice Cube „Cinderfella Dana Dane“, der 1987 veröffentlicht wurde und aus Dana Danes Debütalbum DANA DANE WITH FAME stammt. In dem Song erzählt der Rapper seine Geschichte und verbindet sie mit klassischen Cinderella-Attributen. Dabei handelt der Song von Dana Dane, der als junger Mann in einem ärmeren Viertel Brooklyns aufwuchs und von seinem Stiefvater und -brüdern misshandelt wird. Seine Mission ist es, auf einen königlichen Ball zu kommen und dort mit seinen Rap-Fertigkeiten die Prinzessin von sich zu überzeugen. Letztendlich nutzt der Rapper die Geschichte, um die Idee zu vermitteln, dass harte Arbeit und Ehrgeiz zum Erfolg führen können.

„Looked out the window, saw the Volvo/Said to my family, „I’ve got to go“/We drove up the avenue, the princess and I/And in back of me I heard my family cry“

3. Boogie Down Productions — „9mm Goes Bang“

Platz drei belegt „9mm Goes Bang“ von Boogie Down Productions und welcher 1987 auf dem Debütalbum CRIMINAL MINDED des HipHop-Duos vorkam. In dem Track erzählen die beiden Rapper über Erfahrungen mit Waffen und Gewalt — und das aus der Ich-Perspektive. Damit war der Song einer der ersten, der über Verbrechen in der Ich-Form spricht. Dabei erläutert Boogie Down Productions mehrere Fälle, in denen sie ihre Neun-Millimeter-Waffe benutzen.

„Seven days later, I was chillin‘ in the herb gate/But seven days too much when the gossip has to circulate/Puffin’ sinsemilla, I heard „knock, knock, knock“/But the way that they knocked it did not sound like any cop“

4. The Notorious B.I.G — „Ten Crack Commandments“

Den vorletzten Platz macht für Ice Cube „Ten Crack Commandments“, der 1997 auf der LP LIFE AFTER DEATH erschien. Wie Ice Cube in dem Interview erklärt, sei der Track weniger ein Storytelling-Song der üblichen Art, doch er erinnere ihn daran, wie man im South Central überlebt. „Ten Crack Commandments“ ist eine Anleitung zum Erfolg als Drogendealer und steht mittlerweile in der HipHop-Szene als Synonym für Dinge wie niemandem zu vertrauen oder nie erkenntlich zu machen, was der nächste Schritt ist.

„Rule Number Uno, never let no one know/How much dough you hold cause you know/The cheddar breed jealousy ‚specially“

5. Snoop Dogg — „Murder Was the Case“

Den fünften und letzten Platz macht „Murder Was the Case“ von Snoop Dogg, der 1993 veröffentlicht worden und auf dem Debütalbum DOGGYSTYLE der Rap-Legende erschienen ist. Ein Jahr später gab es einen Remix des Songs, der als Soundtrack für den gleichnamigen Kurzfilm genutzt wurde. Der 18-minütige Film, der unter der Regie von Dr. Dre und Fab Five Freddy gedreht wurde, zeigt das in dem Track beschriebene Szenario. Es handelt davon, dass auf Snoop Dogg geschossen wurde und er sich gezwungen sieht, einen Pakt mit dem Teufel abzuschließen, um auferstehen zu können.

„I’m shaking and they breaking tryna save the Dogg/Pumping on my chest and I’m screaming/I stop breathing, damn I see demons/Dear God, I wonder can you save me“

Auch Ice Cube hat unter seinen Tracks Storytelling-Songs dabei. Einer der bekanntesten war sein Hit „It Was A Good Day“, welcher 1992 erschien. Hier beschreibt er in dem Text die Ereignisse eines für ihn perfekten Tages. Zwar erklärte Ice Cube später, dass er keinen bestimmten Tag im Sinn hatte, doch versuchen Fans im Internet bis heute herauszufinden, welcher Tag im Leben des Rappers und Schauspielers gemeint sein könnte.